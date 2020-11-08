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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi

    Başrolüne iki usta oyuncu Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın olduğu The Comeback Trail filmi 18 Aralık'ta vizyona girecekti ancak ne yazık ki film 2021 yılına ertelendi.
    3 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi
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    Covid-19 salgını film sektörünü olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Bu sefer da Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu film, yayınlanmasına kısa bir süre kalmışken ertelendi.

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    Harry Hurwitz'in 1982'de yayınlanan aynı isimli filmin yeniden yapımı olan The Comeback Trail isimli film, normalde 18 Aralık'ta vizyona girecekti ancak ne yazık ki ertelendi. Bu yeni erteleme sonucunda da filmin net yayın tarihi belli değil. Sadece 2021 yılında yayınlanacağı biliniyor.

    Polisiye komedi türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini George Gallo üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff, Emile Hirsch, Eddie Griffin, Kate Katzman ve Blerim Destani gibi isimler bulunuyor. Filmin yayınlanan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/comeback-trail-movie-robert-de-niro-release-date-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kadroya b.k atan, niloya izleyerek büyüyen grup mu anlamadım
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    seko.tr (serkan aydoğan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tommy lee jones başrol değil mi ?:)
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kadroya b.k atan, niloya izleyerek büyüyen grup mu anlamadım
    Yanıtla +10
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    80 ler kuşağı gibi olmuş.
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    WaylandIZMIR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadro huzurevinden seçme
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    joven 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hollywood film sektörü bu hastalığın belkide ençok zarar verdiği iş koludur
    Amerikan ekonomisi bunu ilerki zamanlarda dahada derinden hissedecektir
    Trilyonlarca dolarlık bir sektörden bahsediyoruz
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