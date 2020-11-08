Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi

Tam Boyutta Gör

Covid-19 salgını film sektörünü olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Bu sefer da Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu film, yayınlanmasına kısa bir süre kalmışken ertelendi.

İlginizi Çekebilir

Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış

Ayrıca Bkz. "Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi"

Harry Hurwitz'in 1982'de yayınlanan aynı isimli filmin yeniden yapımı olan The Comeback Trail isimli film, normalde 18 Aralık'ta vizyona girecekti ancak ne yazık ki ertelendi. Bu yeni erteleme sonucunda da filmin net yayın tarihi belli değil. Sadece 2021 yılında yayınlanacağı biliniyor.

Polisiye komedi türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini George Gallo üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff, Emile Hirsch, Eddie Griffin, Kate Katzman ve Blerim Destani gibi isimler bulunuyor. Filmin yayınlanan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/comeback-trail-movie-robert-de-niro-release-date-2021/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.