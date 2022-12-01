Robocop gerçek oldu: Polislerin silahlı robot kullanımına yeşil ışık yakıldı

Polis, ölümcül silahlı robotları kullanabilecek
SFPD halihazırda envanterinde bulunan ancak tamamen silahsız olan 17 robota herhangi bir ateşli silah takılmayacağını belirtiyor. Ancak, ileri dönemlerde şüpheliyi şaşırtmayı amaçlayan sarsıcı cihazlar da dahil olmak üzere patlayıcılar taşıyacak şekilde düzenlenebilecekleri belirtildi. SFPD Sözcüsü “Robotlar şiddet dolu, silahlı ya da tehlikeli unsurların bulunabileceği müstahkem yapılara girilmesi için patlayıcılarla donatılabilir” dedi.
Öte yandan sivil hak grupları yeni düzenlemeye çekimser veya olumsuz yönde yaklaşıyor. Electronic Frontier Foundation'dan politika analisti Matthew Guariglia, yeni düzenlemeyi “kaygan bir zemin” olarak nitelendiriyor.
SFPD, halka karşı şiddetli ve tehlike saçan zanlıların barikat kurduğu binaları aşmak için öncelikle patlayıcı donanımlı robotları kullanacağını ve patlamanın gücünün potansiyel olarak istenmeyen ölüme neden olabileceğini belirtiyor.
Bir sözcü, "Patlayıcı yükü bir ara güç seçeneği olarak görülebilse de, potansiyel olarak yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Bu şekilde donatılmış robotlar, masum hayatları kurtarmak veya daha fazla can kaybını önlemek için yalnızca aşırı koşullarda kullanılacaktır" dedi.
Silahlı robotlar kullanılmaya başlandı
Ek olarak New York ve Almanya'daki polis güçleri çevik dört ayaklı Spot Mini gibi bacaklı robotları kullanmaya başlıyor. Ayaklı robotların öncüsü olan Boston Dynamics ve diğer beş robot üreticisi, Ekim ayında robotlarının silah haline getirilmesine itiraz eden bir açık mektup yayınlamış ve robotlarının asla silahlandırılmak için tasarlanmayacağını açıklamıştı. Bununla birlikte ABD ordusu ve İç Güvenlik Bakanlığı ile Meksika sınırında pilot projeler yürüten Ghost Robotics ise robotlarının silahlandırılmasına izin veriyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/96814-san-francisco-supervisors-green-light-sfpd-rule-giving.html https://www.wired.com/story/san-franciscos-killer-police-robots-threaten-the-citys-most-vulnerable/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam