Yeni Robocop oyunu duyuruldu

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Sinema ve oyun dünyasının eskimeyen kahramanı Robocop yeniden aramıza dönüyor. RoboCop: Rogue City adındaki yeni oyun ile Detroit şehrindeki karmaşanın üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

RoboCop: Rogue City ne zaman çıkacak?

Etkileyici grafiklerle 80’li yılların klasiğini geri getiren Robocop: Rogue City oyunu FPS tarzında hazırlanmış. Oyuncular Robocop olarak suçlarla dolu sokaklarda özel yeteneklerini kullanarak suçlu temizliği yapıyor.

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Robocop’un silahlarının yanında çevredeki nesnelerle etkileşime geçerek kullanabildiğimiz oyunda jetpack gibi yükseltmeler olacak mı merak konusu. Ayrıca ED-209 gibi ikonik düşman robotlar da sizi bekliyor.

Terminator Salvation oyunun geliştirici Teyon imzasını taşıyan RoboCop: Rogue City oyunu Nacon tarafından yayınlanıyor. 2023 Haziran tarihinde PC, PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanacak. Oyun Steam üzerinde istek listesine eklenebiliyor.

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RoboCop: Rogue City neler sunacak?