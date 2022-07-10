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    Anlık Bildirim

    Yeni Robocop oyunu duyuruldu

    RoboCop: Rogue City oyunu 80’li yılların ikonik karakterini modern grafiklerle buluşturuyor. Gelecek yıl Detroit sokaklarında kıyasıya bir mücadele başlayacak.  
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    RoboCop: Rogue City
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    Sinema ve oyun dünyasının eskimeyen kahramanı Robocop yeniden aramıza dönüyor. RoboCop: Rogue City adındaki yeni oyun ile Detroit şehrindeki karmaşanın üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

    RoboCop: Rogue City ne zaman çıkacak?

    Etkileyici grafiklerle 80’li yılların klasiğini geri getiren Robocop: Rogue City oyunu FPS tarzında hazırlanmış. Oyuncular Robocop olarak suçlarla dolu sokaklarda özel yeteneklerini kullanarak suçlu temizliği yapıyor.

    Robocop’un silahlarının yanında çevredeki nesnelerle etkileşime geçerek kullanabildiğimiz oyunda jetpack gibi yükseltmeler olacak mı merak konusu. Ayrıca ED-209 gibi ikonik düşman robotlar da sizi bekliyor.

    Terminator Salvation oyunun geliştirici Teyon imzasını taşıyan RoboCop: Rogue City oyunu Nacon tarafından yayınlanıyor. 2023 Haziran tarihinde PC, PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanacak. Oyun Steam üzerinde istek listesine eklenebiliyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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