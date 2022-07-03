Bunu da gördük: Robot arabalar yolu kapattı

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Robot teknolojileri bugün hiç olmadığı kadar gelişti ve artık otonom araçlar yollara çıktı. Bazı bölgelerde otonom araçların yolcu taşıması için gerekli izinler alınmış durumda. Ne var ki hataların önüne geçilemiyor.

Robot arabalar yolu kapattı

Otonom sürüş konusunda en çok tartışılan ve davalara konu olan şüphesiz Tesla markası ancak zaman zaman farklı markaların olayları da gündeme geliyor. Nisan ayında polis memurlarının muhatap olduğu Chevy Bolt sürücüsüz aracı internette en çok izlenenler arasına girmişti. Bu kez Cruise robot taksiler belirsiz bir nedenden ötürü yolu kapattı.

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San Fransisco’nun büyük caddelerinde belirli saatler arasında yolcu taşıyan Cruise robot taksilerden iki tanesi bir anda caddenin ortasında kontak kapattı. Sonrasında 5 araç daha yakınına gelerek anlamsız bir şekilde yol ortasına park etti.

Normalde robot taksiler yolcudan gelen talebi beklemek için müsait park alanlarına geçiyor ancak bu kez iletişimde bir aksaklık olunca 6-7 tanesi birden kendince tespit ettiği alana park etmiş. Hiç bir şekilde iletişime yanıt vermeyen taksileri çevredeki insanlar şikâyet edince durum ortaya çıkmış.

Cruise mühendisleri olaya müdahale ederek taksileri yeniden aktif hale getirmiş ve optimizasyon için geri götürmüş. Şimdilik bu olaya neyin sebep olduğu açıklanmadı ancak bu robot araçların sayısı arttıkça kaos oluşturabilecek problemler de olacak gibi görünüyor.

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