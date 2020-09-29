Robot köpek Spot sokakta tek başına görüntülendi; açıklama gecikmedi

Kısa süre önce robot köpek Spot ile ilgili sosyal medyada viral olan bir video gündemi oldukça meşgul etmişti. Tek başına yolda gezen ve bir araç sürücüsü ile etkileşime giren Spot; Black Mirror dizisini akıllara getirdi.

Dünyayı ele mi geçirecekler?

Robot köpek Spot son dönemin en çok dikkat çeken projelerinden birisi. Boston Dynamics tarafından tasarlanan Spot bugüne kadar sayısız tanıtıma ve videoya konu oldu. Oldukça gelişmiş teknolojilere sahip olan Spot hatırlanacağı üzere Black Mirror dizisinin bir bölümüne de konu olmuştu.

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Bu hafta o bölümü akıllara getirecek bir olay yaşandı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir araç şoförü; Spot köpeğin sokakta tek başına gezdiği anları kameraya almış. Robot köpek bir ara sürücüye dönerek bazı taramalar yapıyormuş hissini veriyor.

Tam Boyutta Gör

Kısa süren video sonrasında robotların artık caddelerde devriye atmaya başladığı ve yakın zamanda güvenlik konusunu üzerine alacaklarına dair pek çok komplo teorisi interneti kapladı. Boston Dynamics tarafından açıklama gecikmedi.

Açıklamaya göre kameralara takılan Spot köpeği ticari bir ortağa ait ve bu kişi test amacıyla köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğin biraz gerisinde uzaktan kontrol ettiği belirtiliyor. Ayrıca ticari anlaşmalar gereğince bu robotun insanlara yaklaşmaması gerektiği de vurgulanmış.

Aslında otonom araçlar uzun süredir yollarda geziyor. Özellikle pandemi döneminde Çin’de 5G donanımlı otonom araçlar doğal parklarda gezerek bitki örtüsünün durumunu kontrol ediyor ve merkeze bilgi veriyor. Bu bakımdan yakın dönemde otonom kontrol birimlerini çok daha sık göreceğiz.

https://www.engadget.com/spot-boston-dynamics-233608439.html

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