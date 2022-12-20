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    Tuvalette robot süpürge tarafından kaydedilen kadının fotoğrafı Facebook'a nasıl düştü?

    MIT'nin, Roomba robot süpürge tarafından tuvalette kayda alınan bir kadının görüntülerinin Facebook'a nasıl düştüğü konulu makalesi tartışma konusu oldu.        
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    Robot süpürgeden tartışmalı tuvalet görüntüsü kaydı Tam Boyutta Gör
    Kameralı ve sensörlü yeni nesil bir Roomba robot süpürge, 2020 yılında tuvaletini yapan bir kadını kaydetti (diğer birçok vakanın yanı sıra) ve görüntüler başta Facebook olmak üzere sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı. Peki bu nasıl oldu?

    Gerçek şu ki, mesele robotun görüntüleri yayınlaması değil, yapay zeka eğitim sistemlerinin ve her şeyden önce herkesin mahremiyetinin sorgulanması. MIT Tech Review'da yer alan habere göre, görüntüler bir kişi tarafından değil, iRobot şirketinin ürettiği Roomba J7 robot sürpürgenin geliştirme versiyonları tarafından çekildi.

    iRobot: Sorun yapay zekada değil, insan faktöründe

    Daha sonra bu veriler, yapay zekayı eğitmek için kullanılan ses, fotoğraf ve video verilerini etiketlemek üzere dünyanın dört bir yanından çalışanları işe alan bir startup olan Scale AI'ye gönderildi. Oradan da her yere dağıldı.

    MIT Technology Review, sosyal medya gruplarına gönderilmiş olan bu özel fotoğrafların 15 ekran görüntüsünü ele geçirdi. Özellikle bir karede, lavanta rengi tişört giymiş genç bir kadının tuvalette oturduğu görülüyor.

    Robot süpürgeden tartışmalı tuvalet görüntüsü kaydı Tam Boyutta Gör
    Bir başka görüntüde, sekiz ya da dokuz yaşlarında olduğu anlaşılan ve yüzü açıkça görülebilen bir çocuk, koridorun zeminine yüzüstü yatmış durumda. Diğer çekimler dünyanın dört bir yanındaki evlerden, bazılarında insanların, bazılarında ise bir köpeğin yaşadığı odaları gösteriyor. 

    Yakın zamanda Amazon tarafından 1,7 milyar dolara satın alınan iRobot konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu görüntülerin 2020 yılında Roomba tarafından çekildiğini doğruladı. Şirkete göre sorun Robotun kendisinde değil, akıllı süpürgeler için kullanılan algoritmanın eğitiminden sorumlu olan insan faktöründeydi.

    Robot süpürgeden tartışmalı tuvalet görüntüsü kaydı Tam Boyutta Gör

    Sızıntı hakkında soruşturma başlatıldı

    iRobot'a göre, cihazlar "video kaydı devam ediyor" yazan parlak yeşil bir etiketle etiketlenmişti ve test edilmesi amacıyla çalışanlarına dağıtılmıştı. Başka bir deyişle, şirketin açıklamalarına göre, fotoğrafları veya videoları ortaya saçılan herkes, Roomba'larının onları izlemesine izin vermişti.

    iRobot'a göre bu asla gerçekleşmemeliydi. Şirket, görüntüleri sızdıran hizmet sağlayıcıyla ilişkisini sonlandırdı, konuyu aktif bir şekilde araştırıyor ve MIT Tech Review'a bildirdiği üzere, gelecekte herhangi bir hizmet sağlayıcı tarafından benzer bir sızıntının önlenmesine yardımcı olacak adımlar atıyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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