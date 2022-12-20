Tuvalette robot süpürge tarafından kaydedilen kadının fotoğrafı Facebook'a nasıl düştü?

Gerçek şu ki, mesele robotun görüntüleri yayınlaması değil, yapay zeka eğitim sistemlerinin ve her şeyden önce herkesin mahremiyetinin sorgulanması. MIT Tech Review'da yer alan habere göre, görüntüler bir kişi tarafından değil, iRobot şirketinin ürettiği Roomba J7 robot sürpürgenin geliştirme versiyonları tarafından çekildi.
iRobot: Sorun yapay zekada değil, insan faktöründe
Daha sonra bu veriler, yapay zekayı eğitmek için kullanılan ses, fotoğraf ve video verilerini etiketlemek üzere dünyanın dört bir yanından çalışanları işe alan bir startup olan Scale AI'ye gönderildi. Oradan da her yere dağıldı.
MIT Technology Review, sosyal medya gruplarına gönderilmiş olan bu özel fotoğrafların 15 ekran görüntüsünü ele geçirdi. Özellikle bir karede, lavanta rengi tişört giymiş genç bir kadının tuvalette oturduğu görülüyor.
Yakın zamanda Amazon tarafından 1,7 milyar dolara satın alınan iRobot konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu görüntülerin 2020 yılında Roomba tarafından çekildiğini doğruladı. Şirkete göre sorun Robotun kendisinde değil, akıllı süpürgeler için kullanılan algoritmanın eğitiminden sorumlu olan insan faktöründeydi.
Sızıntı hakkında soruşturma başlatıldı
iRobot'a göre, cihazlar "video kaydı devam ediyor" yazan parlak yeşil bir etiketle etiketlenmişti ve test edilmesi amacıyla çalışanlarına dağıtılmıştı. Başka bir deyişle, şirketin açıklamalarına göre, fotoğrafları veya videoları ortaya saçılan herkes, Roomba'larının onları izlemesine izin vermişti.
iRobot'a göre bu asla gerçekleşmemeliydi. Şirket, görüntüleri sızdıran hizmet sağlayıcıyla ilişkisini sonlandırdı, konuyu aktif bir şekilde araştırıyor ve MIT Tech Review'a bildirdiği üzere, gelecekte herhangi bir hizmet sağlayıcı tarafından benzer bir sızıntının önlenmesine yardımcı olacak adımlar atıyor.
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...