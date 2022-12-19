Tinder avcılarının yeni silahı ChatGPT sohbet botu: İşe yarıyor

Tam Boyutta Gör OpenAI ChatGPT'nin bu ay kullanıma açılmasıyla birlikte, sosyal paylaşım sitelerinde chatbot'un ekran görüntüleri ve sonsuz kullanım alanlarıyla dolu yeni tartışmalar başladı. Bazı TikTok kullanıcıları ise sohbet botunu Tinder eşleşmelerinde mesaj atmak için kullandıklarını anlatan videolar yayınladılar.

TikTok yatay videoları test etmeye başladı 4 gün önce eklendi

Yapay zekayı eşleştirme uygulamalarında kullanma girişimleri geçmişte de mevcuttu. Programcılar, yüzlerce kullanıcıya aynı anda mesaj göndermek için yapay zekayı kullanarak eşleştirme uygulamalarında insanlarla tanışmayı bir oyuna dönüştürmek için çeşitli girişimlerde bulundular. Bu girişimlerin en sonuncusu ise ChatGPT'yi kullanmak.

Tam Boyutta Gör Ancak ChatGPT kullananlar biraz daha fazla manuel çaba harcıyor. Biriyle eşleştiklerinde, ChatGPT'den ilgi alanlarına göre bir açılış mesajı istiyorlar. Daha sonra çıktıyı kopyalayıp yapıştırıyorlar ve eşleştikleri kişiye gönderiyorlar. Bu kişilerin TikTok'ta paylaştıkları videolara bakılırsa ChatGPT işe yarıyor.

Yapay zekadan, tanışma mesajı önerileri

Bir Tinder kullanıcısı, mesajlaştığı 1.80 boyundaki kadına bir şiir yazmak için ChatGPT'yi kullandı. Kadın buna bayıldı ve daha önce bir erkeğin kendisi için şiir yazmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, "Aman Tanrım! Daha önce hiç bir erkek bana şiir yazmamıştı. Çok şirin. Aman Tanrım, bayıldım" dedi ve tepkiler oldukça olumlu görünüyordu.

İşte başka bir örnek, bu kez bir TikTok kullanıcısı ağırlık kaldırma temalı bir sohbet girişi talep ediyor. ChatGPT ise "Oturmamın bir sakıncası var mı? Çünkü o kalça itme hareketlerini yapmanı izlemek bacaklarımı biraz güçsüz hissettiriyor." önerisini sunuyor. Bu "sempatik" sohbet başlatma girişimi de başarılı oluyor ve "Tinder emekçisi", eşleştiği kişiyle buluşuyor.

Peki, Tinder'ı bu şekilde kullanmak ne kadar etik? Tanıştığınız kişi, mesajlarınızın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu bilseydi nasıl hissederdi? Onlara mesajı aslında bir botun "yazdığını" söylemeyerek yalan mı söylüyorsunuz? Ya onlar da mesajlaşmak için ChatGPT kullanıyor olsalardı o zaman fark eder miydi?

Bunlar henüz yanıtlayamadığımız ancak yapay zeka hayatımıza daha fazla girdikçe kesinlikle boğuşmak zorunda kalacağımız sorular.

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Tinder avcılarının yeni silahı ChatGPT sohbet botu: İşe yarıyor