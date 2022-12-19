Yapay zekayı eşleştirme uygulamalarında kullanma girişimleri geçmişte de mevcuttu. Programcılar, yüzlerce kullanıcıya aynı anda mesaj göndermek için yapay zekayı kullanarak eşleştirme uygulamalarında insanlarla tanışmayı bir oyuna dönüştürmek için çeşitli girişimlerde bulundular. Bu girişimlerin en sonuncusu ise ChatGPT'yi kullanmak.
Yapay zekadan, tanışma mesajı önerileri
Bir Tinder kullanıcısı, mesajlaştığı 1.80 boyundaki kadına bir şiir yazmak için ChatGPT'yi kullandı. Kadın buna bayıldı ve daha önce bir erkeğin kendisi için şiir yazmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, "Aman Tanrım! Daha önce hiç bir erkek bana şiir yazmamıştı. Çok şirin. Aman Tanrım, bayıldım" dedi ve tepkiler oldukça olumlu görünüyordu.
İşte başka bir örnek, bu kez bir TikTok kullanıcısı ağırlık kaldırma temalı bir sohbet girişi talep ediyor. ChatGPT ise "Oturmamın bir sakıncası var mı? Çünkü o kalça itme hareketlerini yapmanı izlemek bacaklarımı biraz güçsüz hissettiriyor." önerisini sunuyor. Bu "sempatik" sohbet başlatma girişimi de başarılı oluyor ve "Tinder emekçisi", eşleştiği kişiyle buluşuyor.
Peki, Tinder'ı bu şekilde kullanmak ne kadar etik? Tanıştığınız kişi, mesajlarınızın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu bilseydi nasıl hissederdi? Onlara mesajı aslında bir botun "yazdığını" söylemeyerek yalan mı söylüyorsunuz? Ya onlar da mesajlaşmak için ChatGPT kullanıyor olsalardı o zaman fark eder miydi?
Bunlar henüz yanıtlayamadığımız ancak yapay zeka hayatımıza daha fazla girdikçe kesinlikle boğuşmak zorunda kalacağımız sorular.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...