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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'ten yeni istatistikler geldi: Aboneler %50 daha fazla harcama yapıyor

    Xbox yöneticisi Sarah Bond geçtiğimiz saatlerde Game Developer Conference'da Xbox Game Pass hakkında bazı yeni istatistikler paylaştı.                           
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    Xbox Game Pass'ten yeni istatistikler geldi
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    Microsoft'un PC ve Xbox sahipleri için sunduğu Xbox Game Pass şüphesiz günümüzün en güzel servislerinden birisi. Geçtiğimiz saatlerde de servis ile ilgili yeni istatistikler paylaşıldı.

    Aboneler %50 daha fazla harcama yapıyor

    Geçtiğimiz saatlerde Game Developer Conference'da konuşan Xbox yöneticisi Sarah Bond, Xbox Game Pass ile ilgili çeşitli istatistikler paylaştı. Game Pass şu anda 25 milyon aboneyi geçerek Xbox'ın merkezi konumunda. Bilgilere göre Xbox Game Pass aboneleri, abone olmayanlara göre yüzde 40 daha fazla oyun oynuyor.

    Elbette bu yüksek oran satın alımlara da yansıyor. Xbox Game Pass aboneleri, abone olmayanlara göre yüzde 50 daha fazla para harcıyor. Popüler ve büyük oyunlar çıkışında Game Pass'e gelerek oyuncu sayısını 3.5 kat arttırıyor. Bağımsız oyunlarda ise bu oran 15. Ayrıca bağımsız oyunlar yaklaşık olarak yüzde 300'lük bir kazanç artışı yaşayabiliyor. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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