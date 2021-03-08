Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun CEO'su, oyuncuların zamlı oyun fiyatlarına hazır olduğunu düşünüyor

Tam Boyutta Gör

Yeni konsolların çıkması ile birlikte oyun sektöründe yeni bir nesil başladı. Teknoloji anlamında birçok yükseliş gördüğümüz gibi fiyatlar konusunda da ne yazık ki bir yükseliş konusu. Özellikle birçok yayıncı şirket oyunlarını yeni nesilde 10 dolar zamlı satacağını açıkladı. Oyuncular bu konuda tepkili olsa da özellikle Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick bu durumun gayet normal olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı"

Zaten birçok kez bu fiyatların normal olduğunu hatta düşük bile olduğunu dile getiren Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, şimdi de fiyatla ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rockstar Games ve 2K gibi şirketlerin bağlı olduğu Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, oyuncuların bu yeni zamlı fiyatlara hazır olduğunu söyledi.

Bu yapılan 10 dolarlık zam, yurt dışındakiler için büyük bir zam gibi gözükmese de ülkemizde yerel fiyatlandırma yapılmadığı durumda bizler için çok daha büyük bir zamma dönüşüyor. Sanıyoruz ki bu yüzden yurt dışındaki oyuncular bu zamma hazır olsa da bizler pek de hazır değiliz.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-03-07-take-two-ceo-strauss-zelnick-reckons-were-ready-for-usd70-video-games

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.