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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun CEO'su, oyuncuların zamlı oyun fiyatlarına hazır olduğunu düşünüyor

    Birçok oyun geliştirici şirketin bağlı olduğu üst kuruluş olan Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, oyuncuların oyun fiyatlarına yapılan zamma hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.
    08 Mart 2021, 16:10 (23 sa.)
    2,3b
    3
    22
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun CEO'su, oyuncuların zamlı oyun fiyatlarına hazır olduğunu düşünüyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni konsolların çıkması ile birlikte oyun sektöründe yeni bir nesil başladı. Teknoloji anlamında birçok yükseliş gördüğümüz gibi fiyatlar konusunda da ne yazık ki bir yükseliş konusu. Özellikle birçok yayıncı şirket oyunlarını yeni nesilde 10 dolar zamlı satacağını açıkladı. Oyuncular bu konuda tepkili olsa da özellikle Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick bu durumun gayet normal olduğunu düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı"

    Zaten birçok kez bu fiyatların normal olduğunu hatta düşük bile olduğunu dile getiren Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, şimdi de fiyatla ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rockstar Games ve 2K gibi şirketlerin bağlı olduğu Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, oyuncuların bu yeni zamlı fiyatlara hazır olduğunu söyledi.

    Bu yapılan 10 dolarlık zam, yurt dışındakiler için büyük bir zam gibi gözükmese de ülkemizde yerel fiyatlandırma yapılmadığı durumda bizler için çok daha büyük bir zamma dönüşüyor. Sanıyoruz ki bu yüzden yurt dışındaki oyuncular bu zamma hazır olsa da bizler pek de hazır değiliz.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-03-07-take-two-ceo-strauss-zelnick-reckons-were-ready-for-usd70-video-games
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TearsForFears 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    60 veren 70 te verir çok etkilemez ama bunu diyen Take Two yaklaşık 10 yıldır gta 5 ve içerik satışlarından parayı kırmaktan gta 6 çıkarmayan firma.
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl hazır değiliz ya,hergün markete vs nereye gitsek hep zamlı fiyatlar.
    Daha bugün 2 çocuk gördüm gene zamlanmış yaaa diye şikayet ediyolardı malum market zincirlerinin birinde,çocuklar bile artık ekonomi konuşmaya başlamışlar.
    Oyun fiyatları da dövizle olduğundan gene tl değer kaybetmiştir der geçer çoğu oyuncu da heralde,yurtdışı bilinciyle burası bir mi?
    Nasıl hazır değiliz ya,hergün markete vs nereye gitsek hep zamlı fiyatlar. Daha bugün 2 çocuk gördüm gene zamlanmış yaaa diye şikayet ediyolardı malum market...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    InViSiBLePLaYeR (Gökberk Karadeli) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem oyunları size 10$ fazla hem de oyun içi mikro ödeme koyacağız. Oyun üreticilerini de anlıyorum adam RDR2 yapıyor 7 sene uğraşmış 60 $ istiyor Ubisoft bir önceki oyunun kaplamalarını karakterlerini değiştiriyor 2 sene de bir yeni oyun basıyor adamlar o da 60$. Olması gereken bence araya 40$ bir fiyat kategorisi gelmesi.
    Hem oyunları size 10$ fazla hem de oyun içi mikro ödeme koyacağız. Oyun üreticilerini de anlıyorum adam RDR2 yapıyor 7 sene uğraşmış 60 $ istiyor Ubisoft bir ...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 dolar kategorosi gelsin birsey degismez ubisoft emek sarf etmeden en yuksek ucreti oyuncudan talep eder oyle firmalar cok
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    E evo_4 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birim fiyatı üzerinden alıyor olsaydık bize de koymazdı. Lakin sen gel de bunu bizim ekonomiye anlat T2. Neyse ki dolar ile maaş almıyoruz veya dolar borcumuz yok.
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    D dodofran 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    hazırız hazırız. gönder gelsin
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    Six Feet Under. 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz Türkiye vatandaşları olarak zamlara alışıgız problem yok Take Two kardeş. Sen Avrupa ve Amerikalıları ikna etmeye çalış.
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    StaatSanWalt (FFF ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz yüzde 30 enflasyonla yaşamaya alışığız yirmi yılda yüzde 5 görenler düşünsün.
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    Miex (Miex de Souza) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) StaatSanWalt
    %30 enflasyonu yaşarken %30 olduğunu kabul ediyorlardı sanırım, şu anki gibi %40 enflasyon varken %14 diye açıklayııp kafa yapmıyorlardı bence. Buna kimsenin alışkın olduğunu düşünmüyorum :)
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    - -MoDeStUs- 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar son derece haklı zam yapmakta.Bizdekiler tl nin değerinin çöp olmasına ses çıkarmazlar adamlar 10-15 yıl sonra 60 doları artırıyor ona laf ederler.Enflasyon bunlarda sıfıra yakın olsada harcama giderleri artıyor.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    türk gamerlar vergilerden dolayı idmanlı. sorun değil
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    Dante 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gonder haziriz kamki torrent client acik bekliyoruz yapistir. Oyun yapin len.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.google.com/search?q=Take+Two+oyunlar%C4%B1&amp;oq=Take+Two+oyunlar%C4%B1
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    JaReD22 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam plarformu haricinde oyun oynamayan birisi olaraktan artık take two oyunlarını çatır çatır kürekli oynayacağım
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    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    take-two, Strauss Zelnick ve
    4 etiket daha zam oyun fiyatları rockstar games Yazılım
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