RouteQ, bisiklet özelliğiyle şirketlere maddi tasarruf sağlayacak

Taşımacılık şirketlerine yazılım çözümleri geliştiren RouteQ, navigasyon yazılımına eklediği bisiklet özelliğiyle şirketlere maddi tasarruf sağlayacak.
Artan yakıt maliyetleri nedeniyle filosunu bisikletle araçlarla genişletmeyi planlayan şirketler için bisikletli teslimat özelliği yayına girdi. RouteQ, bisiklet rotalarını gösteriyor ve multimodal taşımacılık zincirleri için çoklu araç sistemini destekliyor. Bu sayede nüfusun yoğun olduğu şehirlerde hub noktalara kamyon veya kamyonetlerle taşımacılık yapılıp, hub noktalardan sonra bisikletler ile dağıtım yapılabilecek. Taşımacılık yapan kişinin hangi aracı kullandığını belirtmesi yeterli. Daha önce araç seçenekleri arasında kamyonlar, binek otomobiller ve yaya teslimatı seçenekleri bulunuyordu. Şimdi bu seçenekler arasına bisiklet desteği eklendi.
Bisiklet seçeneği seçiliyken oluşturulan rotalarda bisiklet yollarına, yaya yollarına ve sakin parklara öncelik veriliyor. Merdivenler, üst geçitler ve bisikletin erişemeyeceği yerler rota dışında tutuluyor. Böylece bisikletli kuryenin yollarda güvenli sürüş yapmasını, dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmasını ve müşteriye daha kolay şekilde ulaşmasını sağlıyor.
RouteQ’nun bisiklet güncellemesi ve çoklu taşımacılık yenilikleri, şirketlerin kent içinde etkin teslimat için hızlı ulaşımı kolay bir şekilde kullanmalarına, kısa mesafeli teslimat maliyetlerini düşürmelerine ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamalarına olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.