Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak

Tam Boyutta Gör

İlk seri üretim katlanabilir telefon bildiğiniz üzere Samsung Galaxy Fold değil, Royole FlexPai olmuştu. Ancak üretici şirket pek tanınmadığından cihaz hızla unutuldu. Ayrıca satış hacmi konusunda Galaxy Fold ile kıyaslanamayacağını da belirtelim.

Ayrıca Bkz. "CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek"

Çinli bir firma olan Royole ikinci katlanabilir ekranlı telefonunu 25 Mart tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. FlexPai 2 olarak anılan cihazın 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyordu ancak fuar iptal edilince lansman da ertelendi.

Tam Boyutta Gör

Amiral gemisi özelliklere sahip olacak

Akıllı telefonun Snapdragon 865 platformu ile güçlendirileceği ve 5G bağlantısını destekleyeceği bildiriliyor. Yani amiral gemisi sınıfında bir cihaz olacak. Şu an için bildiklerimiz bununla sınırlı. Daha detaylı bilgi sahibi olabilmemiz için önümüzdeki haftayı beklememiz gerekecek.

https://www.ithome.com/0/478/199.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.