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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak

    Katlanabilir telefon dönemini açan Royole firması ikinci modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilecek FlexPai 2 önümüzdeki hafta duyurulacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak
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    İlk seri üretim katlanabilir telefon bildiğiniz üzere Samsung Galaxy Fold değil, Royole FlexPai olmuştu. Ancak üretici şirket pek tanınmadığından cihaz hızla unutuldu. Ayrıca satış hacmi konusunda Galaxy Fold ile kıyaslanamayacağını da belirtelim.

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    Çinli bir firma olan Royole ikinci katlanabilir ekranlı telefonunu 25 Mart tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. FlexPai 2 olarak anılan cihazın 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyordu ancak fuar iptal edilince lansman da ertelendi.

    Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak
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    Amiral gemisi özelliklere sahip olacak

    Akıllı telefonun Snapdragon 865 platformu ile güçlendirileceği ve 5G bağlantısını destekleyeceği bildiriliyor. Yani amiral gemisi sınıfında bir cihaz olacak. Şu an için bildiklerimiz bununla sınırlı. Daha detaylı bilgi sahibi olabilmemiz için önümüzdeki haftayı beklememiz gerekecek.



    https://www.ithome.com/0/478/199.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    arel.gr (ar el) 2 gün
    takip.



    not:

    quarantine, fifth day.
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün
    Yanlış strateji millet şu an can derdine düşmüş durumda.. 2 3 ay beklemeleri daha mantıklı olurdu
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