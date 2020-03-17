CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek

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CD Projekt, COVID-19 Koronavirüs enfeksiyonu salgınının, duyurulduğu günden beridir heyecanla beklenen Cyberpunk 2077'nin planlanan çıkış tarihini etkilemeyeceğini duyurdu.

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Planlarımız değişmedi

Polonya merkezli oyun geliştiricisi, Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle, şirket çalışanlarının artık evlerinden çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Şirket, Cyberpunk 2077'nin piyasaya sürülme tarihini Nisan 2020 olarak planlamış, ancak geçtiğimiz Ocak ayında, oyunun 17 Eylül tarihine ertelendiği belirtilmişti. Verilen bilgilere göre bu tarihte bir değişiklik yok.

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Tüm bunlara ek olarak CD Projekt Başkanı Adam Kicinski, oyunun son geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Şirket çalışanlarının üç ekibe ayrılacağını ifade eden Kicinski, iki ekibin Cyberpunk 2077 için ek içerik oluşturacağını ve üçüncü ekibin ise yeni bir oyun üzerinde çalışacağını belirtti. Yeni oyunun adı açıklanmadı ancak The Witcher'ın yeni bir versiyonu olabileceği belirtiliyor.

https://www.pcgamer.com/cd-projekt-says-coronavirus-outbreak-wont-delay-cyberpunk-2077-as-studio-shifts-to-remote-work/

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