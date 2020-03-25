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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu

    Katlanabilir telefon devrini başlatan Royole bugün ikinci modelini resmen duyurdu. Snapdragon 865 ile güçlendirilen FlexPai 2, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimiyle geliyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu
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    Royole Technology, ikinci katlanabilir telefonunu bugün resmen duyurdu. FlexPai 2 olarak adlandırılan cihaz amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.

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    Katlanabilir telefon %50 artırılmış parlaklık ve daha iyi görüş açılarına sahip üçüncü nesil Cicada Wing esnek ekranla donatıldı. Şirket cihazdaki ekranın 200.000 katlama döngüsüne dayanabileceğini söylüyor.

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    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu
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    FlexPai 2'nin tüm özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak tamamen açıldığında 7.8 inçlik bir ekran deneyimi sunacağını biliyoruz.

    Snapdragon 865 platformundan güç alıyor

    Cihaz gücünü entegre 5G modem içeren Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Buna ek olarak LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca dörtlü kamera sistemi ve stereo hoparlörü de var.

    Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu
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    Başta da belirttiğimiz gibi henüz FlexPai 2'nin tüm özellikleri netlik kazanmadı. Şirket cihazla ilgili diğer detayları bu yılın ikinci çeyreğinde açıklayacak.

    Katlanabilir telefonun fiyatı da bilinmiyor ancak birinci nesil FlexPai'nin 1.320 dolar fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler (halit özdemir) 4 sa.
    katlanır telefonlar beklenen ilgili görmedi. Tabi en başta uçuk fiyatları bunun başlıca sebebi. Belki gelecek nesilde iphone larda katlanan bi ekran görülürse moda olur ve o zaman alır başını gider.
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    interwap (Volkan ) 4 sa.
    Yeni bir ürün için duyuru yapılacak en .oktan zaman.
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