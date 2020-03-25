Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu

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Royole Technology, ikinci katlanabilir telefonunu bugün resmen duyurdu. FlexPai 2 olarak adlandırılan cihaz amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor.

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Katlanabilir telefon %50 artırılmış parlaklık ve daha iyi görüş açılarına sahip üçüncü nesil Cicada Wing esnek ekranla donatıldı. Şirket cihazdaki ekranın 200.000 katlama döngüsüne dayanabileceğini söylüyor.

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FlexPai 2'nin tüm özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak tamamen açıldığında 7.8 inçlik bir ekran deneyimi sunacağını biliyoruz.

Snapdragon 865 platformundan güç alıyor

Cihaz gücünü entegre 5G modem içeren Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Buna ek olarak LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca dörtlü kamera sistemi ve stereo hoparlörü de var.

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Başta da belirttiğimiz gibi henüz FlexPai 2'nin tüm özellikleri netlik kazanmadı. Şirket cihazla ilgili diğer detayları bu yılın ikinci çeyreğinde açıklayacak.

Katlanabilir telefonun fiyatı da bilinmiyor ancak birinci nesil FlexPai'nin 1.320 dolar fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.

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