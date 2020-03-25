Plague Inc. oyununun geliştiricisinden, Koronavirüs'le mücadeleye 250 bin dolar

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Koronavirüs salgını ile birlikte en çok rağbet gören oyunlardan birisi de, virüs salgınını konu alan Plague Inc. oldu. Oyunu geliştiren, İngiltere merkezli bağımsız oyun stüdyosu Ndemic Creations bu duruma duyarsız kalmadı ve Koronavirüs'le mücadele için kullanılmak üzere 250 bin dolarlık bağış yaptı.

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Gerçeğe dönüşeceğini hiç düşünmemiştim

İnsan nüfusunu ölümcül bir veba ile yok etmek için bir patojen yaratıp geliştirme konulu oyunun yaratıcılarından James Vaughan konuyla ilgili olarak: "Sekiz yıl önce, gerçek dünyanın bir Plague Inc. oyununa benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. COVID-19 için bir aşı bulmaya çalışan DSÖ ve CEPI'nin hayati çalışmalarını desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



CEPI CEO'su Dr. Richard Hatchett ise: "Ndemic Creations'ın, özellikle COVID-19'un benzeri görülmemiş zorluklarıyla mücadele ederken, önemli aşı geliştirme çalışmalarımıza bu kadar cömertçe katkıda bulunmasından çok memnunuz. Oyunlar, dünyanın karşılaşmakta olduğu zorlukların farkındalığının artmasında önemli bir role sahip.” dedi. Tüm Plague Inc. oyuncuları adına bağışlanan fon, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu arasında paylaştırıldığı belirtildi.

https://mspoweruser.com/plague-inc-covid-19-donation/

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