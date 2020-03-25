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    Plague Inc. oyununun geliştiricisinden, Koronavirüs'le mücadeleye 250 bin dolar

    Virüs salgınını konu alan Plague Inc. adlı gerçek zamanlı simülasyon oyununun geliştirici şirketi Ndemic Creations, Koronavirüs'le mücadeleye 250 bin dolar bağışladığını açıkladı.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Plague Inc. oyununun geliştiricisinden, Koronavirüs'le mücadeleye 250 bin dolar
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    Koronavirüs salgını ile birlikte en çok rağbet gören oyunlardan birisi de, virüs salgınını konu alan Plague Inc. oldu. Oyunu geliştiren, İngiltere merkezli bağımsız oyun stüdyosu Ndemic Creations bu duruma duyarsız kalmadı ve Koronavirüs'le mücadele için kullanılmak üzere 250 bin dolarlık bağış yaptı.

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    Gerçeğe dönüşeceğini hiç düşünmemiştim

    İnsan nüfusunu ölümcül bir veba ile yok etmek için bir patojen yaratıp geliştirme konulu oyunun yaratıcılarından James Vaughan konuyla ilgili olarak: "Sekiz yıl önce, gerçek dünyanın bir Plague Inc. oyununa benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. COVID-19 için bir aşı bulmaya çalışan DSÖ ve CEPI'nin hayati çalışmalarını desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    CEPI CEO'su Dr. Richard Hatchett ise: "Ndemic Creations'ın, özellikle COVID-19'un benzeri görülmemiş zorluklarıyla mücadele ederken, önemli aşı geliştirme çalışmalarımıza bu kadar cömertçe katkıda bulunmasından çok memnunuz. Oyunlar, dünyanın karşılaşmakta olduğu zorlukların farkındalığının artmasında önemli bir role sahip.” dedi. Tüm Plague Inc. oyuncuları adına bağışlanan fon, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu arasında paylaştırıldığı belirtildi.



    https://mspoweruser.com/plague-inc-covid-19-donation/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    JoeyBane (Æ ) 3 sa.
    Keyifli bir oyun. Maymun ve zombi bölümlerini zorda geçmeye çalışıyorum
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    DH Misafiri 4 sa.
    bu dandik oyun, sahibine nasıl bu kadar para kazandırır? virüsün etkisiyle daha da popülerleşip, hasılatı artmıştır herhalde.
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    WB 4 sa.
    Oyun deyip gecme adam ne para kazaniyorsa 250k bagis yapiyor..
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