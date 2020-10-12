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    RTÜK üyesi İlhan Taşçı: "Spotify'ın engellenmesi kaçınılmaz hale geliyor"

    Spotify'a erişim engeli ihtimali her geçen saat biraz daha artıyor. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Spotify ile herhangi bir temas kurulamadığını ve erişim engelinin kaçınılmaz bir yere gittiğini söyledi.
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    sosyal medya
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    10

    RTÜK üyesi İlhan Taşçı:
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    RTÜK'ün Spotify ve Foxplay gibi servislerin de aralarında bulunduğu dört internet sitesine gönderdiği ihtarnamede kritik bir sürece girildi. Bugün yapılan resmi açıklamada bu dört yayıncının son 72 saatinin kaldığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Spotify'ın engellenmesinin artık kaçınılmaz bir yere doğru gittiğini söyledi.

    Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkış'a konuşan Taşçı şu ifadeleri kullandı:

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    "Sosyal medya yasası kapsamında Spotify, lisans yükümlülüğünü an itibarıyla yerine getirmediği için 72 saatlik süre verilmiş durumda. RTÜK ile temasa geçerek hazırlıklarını tamamladıktan sonra başvuracaklarını bildiren platformlar var. Örneğin Foxplay lisans yükümlülüğünü yerine getireceğini İletmiş durumda. Ancak Spotify ile ilgili bir temas kurulamamış ve bir muhattap bulunamamış. Çünkü Spotify'ın şu anda Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. Eğer 72 saatlik süre içerisinde bu durumda bir değişiklik olmazsa yani yasada belirtilen lisans yükümlülüğünü yerine getirme noktasında bir girişimleri bulunmazsa yasada bulunan açık yüküm gereğince RTÜK idaresi Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Spotify'ın lisans yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep edecek. Burada yasal olarak yapılacak işler doğru gibi gözüküyor. Çünkü yasa bu şekilde ancak çözüm yolunun da bulunması Türkiye'nin uluslarası saygınlığı açısından önemli. Umarım bu 72 saat içerisinde bir bağlantı noktası bulunur ve yasada belirtilenler gerektiği şekilde yerine getirilerek sorun aşılmış olur. Diğer türlü bu aşamada erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor"

    Ayrıca Bkz. "RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak"

    "Ben bu yasaya karşı oy vermiştim"

    İnternetten yayın yapan platformların RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlandı. 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girdi. Yeni yasayla ilgili bazı ifadeler kullanan Taşçı şöyle konuştu:

    "Ben sosyal medya yasasına, bu şekilde lisanslama yapılmasına karşı oy veren bir üyeyim. Ama yasa çıktıktan sonra benim o dönemde yasanın yaratabileceği risklerle ilgili söylediklerimin bir anlamda pratiğe geçen bölümlerini görüyoruz. Dikkat çektiğimiz sorunlar yaşanmaya başlamış durumda. Özgün ve özgür yayıncılık olanağı sunan Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün nefes borusu niteliğindeki alanları denetlenmek isteniyor. Unutulmamalı ki zaten bu yasa, alternatif yayın alanlarını zaptu rapt altına almak üzere çıkarıldı!"



    https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-spotify-ve-foxplaye-erisim-engeli-uyarisi-1772970 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    interwap (Volkan ) 1 hf. en beğenilen
    "Tüm yayın organları kapatılsın. aHaber yeter. "
    Yanıtla +77
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 hf.
    Her işimizi vpn ile yaptığımız için artık çokta etkilenmeyiz.
    Spotify'ı ülkeden çekilmeye davet ediyorum, çünkü biz bunu hakediyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +49
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf.
    insallah kapanir engellenir de birileri ayaklanir belki bu gidisle milletin ayaklanacagi falan yok.
    Sunu ogrendim bu milletin ayaklanmasi icin caninin yanmasi gerekiyor arkadas insallah can yakan seyler kisa surede olur da bu olan bitenlere uzun sure maruz kalmayiz diyecem ama oyle olmayacak.
    Herseyin fiyati 4-5 ay oncesine kadar inanilmaz artti kimseye fark ettirmeden yavas yavas arttiriyorlar.
    insallah kapanir engellenir de birileri ayaklanir belki bu gidisle milletin ayaklanacagi falan yok. Sunu ogrendim bu milletin ayaklanmasi icin caninin yanmas...
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    1 Yanıt Yanıtla +47
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    YSNYNR (YASİN YENER) 1 hf.
    Bizim youtuberler vergisini veriyor neden koca koca şirketler vergi vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sattığı her üyeliğin vergisini kendi ülkesine değil, Türkiye Cumhuriyetine ödenmelidir.
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    retro61 1 hf.
    YouTube Premiuma geçtim daha iyi oldu.
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    ReaLGz 1 hf.
    Adamların, hayata dair eğlenceli olan her şeye alerjisi var. Doğa, müzik, film, sanat, oyun konsolu, bilgisayar, telefon... Buna oy veren gençlerin ben kafasını öpeyim.
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    Mortyy (Morty Smith) 1 hf. yeni yorumcu
    Fizy mi kullancaz yani
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    RANCH SOS (Burak ) 1 hf.
    Bi spotify kaldıydı düdüklemediğiniz, gram emek vermeden yolmadığınız.
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    oguzpol (Oğuz Çelik) 1 hf.
    ne yapcaz fizy mi kullancaz artık yerli ve milli hesabı
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    DH Misafiri 1 hf.
    Vergisini ödemeyen banlansın tabi
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    Mion 1 hf.
    ekrem başgana söyleyin mudanya budo dan alacağı iskele kirasıyla spotify alsın size :P
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Anlamıyorum cidden. Bu firmalar zaten hali hazırda vergisini ödüyorlar. Lisans adı altında tekrardan vergi almaya çalışıyorlar.
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    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Ensar Vakfı sevici Turkcell'in Fizy'sine itelemeye çalışıyorlar bizi sanırım.
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    6866 kez okundu.
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