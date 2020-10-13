RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor

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RTÜK ve Spotify arasındaki gerginlik nihayet mutlu sona erdi. Sabah gazetesinden Burak Çelik'in haberine göre Spotify, Türkiye'de lisans almayı kabul etti. Yapılan habere Spotify ayrıca Türkiye'de bir ofis açmaya da karar erdi.

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İnternetten yayın yapan platformların RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve. 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girdi. Geride bıraktığımız süreçte Netflix ve Amazon Prime Video gibi servisler RTÜK'e lisans için başvuru gerçekleştirdi. Spotify ise başvuru yapan bu şirketler arasında bulunmuyordu. Bunun ardından RTÜK dün Spotify'a bir ihtarname gönderdi ve lisans almak için 72 saatinin kaldığını bildirdi.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre RTÜK yetklileri bugün Spotify'ın Stockholm'daki merkez birimiyle görüşmüş ve lisans konusunda nihayet olumlu bir geri dönüş alınmış. Spotify'ın Türkiye'deki pazar payını kaybetmemek için ayrıca bir ofiste açacağı belirtiliyor.

Yönetmeliğin detayları

Yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. RTÜK'ten yapılan açıklamada, internet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınacağı belirtilmişti.

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti de yıllık 100 bin TL olarak uygulanıyor. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumund

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/13/son-dakika-haberler-rtuk-spotify-anlasmasi-tamam

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