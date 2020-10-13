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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor

    RTÜK ve Spotify anlaşması tamamlandı. Spotify'ın lisans almayı kabul ettiği ve ayrıca Türkiye'de ofis açacağı belirtildi.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor
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    RTÜK ve Spotify arasındaki gerginlik nihayet mutlu sona erdi. Sabah gazetesinden Burak Çelik'in haberine göre Spotify, Türkiye'de lisans almayı kabul etti. Yapılan habere Spotify ayrıca Türkiye'de bir ofis açmaya da karar erdi.

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    İnternetten yayın yapan platformların RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve. 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girdi. Geride bıraktığımız süreçte Netflix ve Amazon Prime Video gibi servisler RTÜK'e lisans için başvuru gerçekleştirdi. Spotify ise başvuru yapan bu şirketler arasında bulunmuyordu. Bunun ardından RTÜK dün Spotify'a bir ihtarname gönderdi ve lisans almak için 72 saatinin kaldığını bildirdi.

    Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre RTÜK yetklileri bugün Spotify'ın Stockholm'daki merkez birimiyle görüşmüş ve lisans konusunda nihayet olumlu bir geri dönüş alınmış. Spotify'ın Türkiye'deki pazar payını kaybetmemek için ayrıca bir ofiste açacağı belirtiliyor.

    Yönetmeliğin detayları

    Yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. RTÜK'ten yapılan açıklamada, internet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınacağı belirtilmişti.

    İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti de yıllık 100 bin TL olarak uygulanıyor. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumund



    https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/13/son-dakika-haberler-rtuk-spotify-anlasmasi-tamam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Acht (Can ) 1 hf. en beğenilen por favor
    Spotify abonelik ücretlerinin fiyatı artıcak ne olacak ki hayrına mı kabul etti? Gerçi adamlar ucuz ucuz hizmet veriyor sizin gibilerde faydalanıyor yazık.
    1 Yanıt Yanıtla +58
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    devases (devases devases) 1 hf. por favor
    Çok komiksin yola gelirler işte filan. Adamlar şuan o aradaki fiyatı biz kullanıcılara yansıtacak. Vergiler rekabeti ve devletin halka hizmetleri için alınır.
    Yanıtla +45
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Böyle yola gelirsiniz işte. Yok öyle senin kanunlarını tanımam filan.
    5 Yanıt Yanıtla +33
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    JagerBomb (X Y ) 1 hf.
    sansürlenmeden önce dinlenmesi gereken podcastler varsa pm'den öğrenmek isterim. Her konuda tavsiyelere açığım.
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    TRojka (Furkan POLAT) 1 hf.
    Ayrıca ofis falan değil açılacak olan. Temsilcilik. Bir avukatlık ofisiyle anlaşacaklar, o kadar. Dava açtığınızda yurtdışındaki şirketlerle bağlantı kurmak zor oluyordu, artık Türkiye'deki avukatlarıyla muhatap olacaksınız.
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Ofis açınca ne oluyor acaba.

    Adamlar bizden kazandıkları para ile vergi versinler yeterli mantığındayım.
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    DH Misafiri 1 hf.
    şu yoruma bakınca zaten hayatında premium satın alamamış bir varoş görüyorum. Zihniyetin cürüsün.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Başlasın RTÜK'ün içerik engellemeleri. Postcast'ler mercek altına girsin. Sizin müzik zevkinize bile karışacağız istediğiniz müziği dinleyemeyeceksiniz. Şarkıda şarap mı geçiyor bipleyeceğiz. Şarkı sözünde mi arıyorsun blurlayacağız. Ve bütün bunları yaparken de Spotify'a verdiğin paradan haracı alacağız.
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    theasus (Theasus Ee) 1 hf.
    Acaba neden Apple Musice lisans verilmiyor? Birebir Spotify ile aynı
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    Artizt (Mert ) 1 hf. theasus
    Apple Music lisans alıp ofis açmayı kabul etmiş diye biliyorum. Spotify sürecin son evresinde kabul ettiği için haber oldu sanırım.
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    JagerBomb (X Y ) 1 hf.
    geçen ay 1 yıllık abonelik almıştım. Zam gelirse artık seneye bakarız.
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    İsmini Vermek İstemeyen Halil (Halil Tıngırdak) 1 hf.
    Bunca tantana yıllık 300.000? için mi? O kadar mı düştünüz be?! Merak etmeyin altı üstü 30.000$ bu haraç bize yansıtılmaz.
    Yanıtla +3
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 hf.
    Keşke çıksalardı. Zorba olan ülkelerle işimiz olmaz deselerdi keşke.
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    BozkurtSanaL (abdullah bozkurt) 1 hf.
    dolar euro yüksek kaldıkça global şirketlerin işine gelecektir.
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    5951 kez okundu.
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