RTX 3050 6GB yakında geliyor: Fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

RTX 3050 6GB'ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı
Kaçıranlar için RTX 3050 6GB, 8GB'lık modelin kırpılmış bir sürümü niteliğinde olacak. Daha önceki spekülasyonlar, kartın Ocak ayında satışa çıkacağı ve 1470 MHz saat hızı, 2048 CUDA çekirdeği, GA107-325 GPU, 6GB bellek ve 96 bit bellek veriyolu sunacağı yönündeydi. Dolayısıyla temel sürüme kıyasla CUDA çekirdeğinde yüzde 20, saat hızında ise yüzde 17'ye kadar düşüş söz konusu olacak.
Çin'den gelen yeni raporda ise, RTX 3050 6GB'ın biraz daha gecikeceği söyleniyor. Buna göre Ocak yerine Şubat ayında vitrine çıkacak. Nvidia'nın fiyat düşürmek yerine neden mevcut kartın özelliklerini sınırlandırdığı ise şu an için belli değil. Zira Steam listeleri dahil olmak üzere RTX 3050'nin küçük bir kullanım payına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak 200 doların altında Radeon RX 6750 GRE modeline yanıt vermeyi planlıyor olabilir.
Ayrıca RTX 3050 6GB için ilk fiyat bilgisi de paylaşıldı. Kaynağa göre bütçe modeli, 179 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatın üreticilere göre değişeceğini belirtmekte fayda var. Diğer tarafta RTX 3060 8GB'ın 220 dolar civarında tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla 40 dolarlık bir düşüşle karşılaşacağız.
Nvidia'nın yaklaşan lansmansları:
- RTX 4090D: 28 Aralık 2023
- RTX 4070 SUPER: 17 Ocak 2024
- RTX 4070 Ti SUPER: 24 Ocak 2024
- RTX 4080 SUPER: 31 Ocak 2024
- RTX 3050 6GB: Şubat 2024
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.