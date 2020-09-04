Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi

    Nvidia bugün Doom Eternal üzerinde RTX 3080 vs. RTX 2080 Ti testi yayınladı. 700 dolarlık RTX 3080'in 1200 dolarlık RTX 2080 Ti'ı fena bir şekilde dağıttığını görüyoruz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,9b
    2
    78
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni RTX 3000 serisi kartlarıyla teknoloji gündeminin bir numarası haline gelen Nvidia, kartlarla ilgili etkileyici yeni videolar paylaşmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan bir test videosunda RTX 3080 kartını RTX 2080 Ti'a karşı görüyoruz. 700 dolarlık RTX 3080, 1200 dolarlık RTX 2080 Ti'ı ağır bir şekilde domine ediyor.

    4K çözünürlükte gerçekleştirilen karşılaştırmada RTX 3080'in performansı gerçekten de epey etkileyici. Yer yer 180FPS'ye kadar çıkan kare hızı değerleri görüyoruz. RTX 2080 Ti ise elbette yine iyi bir performans gösteriyor ancak RTX 3080'in yanına bile yaklaşamıyor. Genel anlamıyla %50'lik müthiş bir performans farkı var. 

    Nvidia'nın Ampere mimarisi grafik kartlarında son yılların en büyük performans sıçramalarından birisini getiriyor. Özellikle de RTX 3070 ve RTX 3080 ikilisi PC oyunculuğunun yeni favorileri olacak gibi. RTX 3050 veya RTX 3060 gibi kartlar henüz tanıtılmadı ancak bu kartların da ülkemizde büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Nvidia yine dünyada genelinde GPU pazarını domine edecek gibi görünüyor.



    https://www.pcgamer.com/watch-nvidias-rtx-3080-rip-and-tear-the-2080-ti-at-4k-in-doom-eternal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    HIGHER 1 hf. en beğenilen
    %60-%70 ne para mı alıyorsunuz, yoksa bizim salak olduğumuzu gördüğümüzü algılamadığımızı mı sanıyorsunuz?Ben de açtım aynı konuyu fanboy da değilim.
    3 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    okayynn (Okan Ü.) 1 hf.
    böyle paylaşımlar gördükçe seneye alırım diye düşündüğüm kartı illa 2-3 ay içinde aldırcaksınız adama
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Başlığa bak sokak ağzı.
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Mr. Jingles 1 gün
    ekşi sözlük’te RTX 2080 Ti gündem olmuş durumda ve ağır şekilde gömülüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0ldskool (Old is Koool) 1 gün
    Yeni nesil kartlar guzel geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 1 gün
    20xx serisi rtx serisine giriş kartlarıydı, güçlü kartlar değildi.. 2080 rtx çoğu yerde 1080ti kartın gerisinde kalıyordu.. asıl rtx kartlar 30xx serisi ile geleceği bilinen bir şeydi.. 3080 kartın bu ciddi performansı 980ti ile 1080 kart arasındaki kıyaslamada da aynısı olmuştu.. 3080 ti kart 4080 karta eşit olacak mesela.. şimdiden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz..
    elinizde 10xx kart varsa 20xx serisi satın almayınız denilmesinin ana nedeni buydu..
    3080 alan uzun yıllar kullanacaktır..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahrimar (ss ss) 3 gün
    4kda 60 fps için bu kart gereksiz. 4kda 144hz de bu kart imkansız. 60 hzlık monitoru olanlar 3070 i alabilir. 2K 144hz için 3080 testleri beklenmeli. 3080 sanki 2k 144hz için uygun gibi.2K ve 1080p de işlemci de önemli. 4K 144hz 3090in işi gibi gözüküyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    demircibu (Burhan ) 3 gün
    Nvidia lansman ve anlaşmalı oyunlarına güvenmemek lazım en az 4 5 oyun ortalaması ve bizzat kullanıcı testlerı şart.

    Ben ortalama ilk drıverlarla yuzde30/33bekliyorum sonraki game ready drıver ve doping drıverlarla buda +6ay maksimum yuzde40.

    2080ti daha 2/3yıl goturur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Manyaqçocuk 4 gün (düzenlendi)
    Asıl kart 3080ti olacak zaten. Muhtemelen amd yeni kartı çıkartırken gelir anında. 16gb olur 20gb fiyatı çok artırır. 10496 core olacak. O zamanda 3080 alanlar ile dalga geçenler çıkacaktır
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün Manyaqçocuk
    Gelirse 1000 dolardan aşağı gelmez yani 700 doları olan 3080 yapıştırsın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Digital Reaction (Tayfun ) 3 gün Manyaqçocuk
    Büyük ihtimal öyle olur,yıl 2020 olmuş hala 4K kartları 10 gb çıkıyor,şaka gibi..4k ve 5120x1440 çözünürlükte oyunlar oynuyorum AAA oyunlar ultrada ortalama 8 gb ram tüketiyor bunun 2 sene sonrasıda var.2080'in 1080 Ti karşısında 4K'da ki performansı ortada ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mugetsuga 4 gün
    Bizim milletimizde ikinci el kültürü olmadığını bir kez daha anladım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahrimar (ss ss) 4 gün
    3080 700 dolarken, 3090 1500 dolar. burada bir problem var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Digital Reaction (Tayfun ) 4 gün ahrimar
    Araya büyük ihtimal 16 veya 20GB Vram'li Ti gelecektir.Ne zaman çıkartacakları biraz AMD'ye bağlı.Fiyatıda 1000 dolar olur diye düşünüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serafon 4 gün
    Başlığı rtx3080, rtx2080ti dağıtıyor(hediye ediyor) gibi okudum. :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 6 gün
    Bir karta 1200 dolar bayılanların gözü yaşlı.



    Öte yandan videodaki oyun tam bir çöp...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8878 kez okundu.
    41 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3080, rtx 2080 ti ve
    6 etiket daha rtx 3080 vs rtx 2080 ti nvidia rtx 3070 Nvidia RTX 3000 nvidia yeni kartları Donanım
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı 6 gün Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı 1 hf. Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) 1 hf. Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek 1 hf. Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı 1 hf. Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe 1 hf. Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı! 1 hf. RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor 1 hf. Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi 1 hf. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro 1 hf. 360'tan D806 model isimli çocuk odası ve güvenlik kamerası 1 hf. Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor 1 hf. Beton delici bomba: SARB-83 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi Sonraki Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor 1 hf. Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor 1 hf. Anahtarlık boyutunda mini oyun konsolu: Funkey S 1 hf. Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek 1 hf. Türk yapımı FPS oyunu: EXOMECHA 1 hf. The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor 1 hf. 5G standardı Snapdragon 400 serisine geliyor 1 hf. TCL yeni ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı 1 hf. Robert Pattinson da koronavirüse yakalandı: Batman'in çekimleri yine durdu 1 hf. iOS 14 ile birlikte uygulama aboneliklerinde indirim kodu dönemi başlıyor 1 hf. Epic Games mağazasında Into The Breach ücretsiz 1 hf. Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer 1 hf. Qualcomm kulağın iç kısmına göre gürültü engelleme yapacak 1 hf. Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı 1 hf. Apple’dan rakiplere gönderme: "Gizlilik, tabii ki iPhone’da" 1 hf. 2021 Peugeot 5008, yenilenen yüzüyle karşınızda 1 hf. Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı 1 hf. Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor 1 hf. Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi 1 hf. Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız