RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi

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Yeni RTX 3000 serisi kartlarıyla teknoloji gündeminin bir numarası haline gelen Nvidia, kartlarla ilgili etkileyici yeni videolar paylaşmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan bir test videosunda RTX 3080 kartını RTX 2080 Ti'a karşı görüyoruz. 700 dolarlık RTX 3080, 1200 dolarlık RTX 2080 Ti'ı ağır bir şekilde domine ediyor.

4K çözünürlükte gerçekleştirilen karşılaştırmada RTX 3080'in performansı gerçekten de epey etkileyici. Yer yer 180FPS'ye kadar çıkan kare hızı değerleri görüyoruz. RTX 2080 Ti ise elbette yine iyi bir performans gösteriyor ancak RTX 3080'in yanına bile yaklaşamıyor. Genel anlamıyla %50'lik müthiş bir performans farkı var.

Nvidia'nın Ampere mimarisi grafik kartlarında son yılların en büyük performans sıçramalarından birisini getiriyor. Özellikle de RTX 3070 ve RTX 3080 ikilisi PC oyunculuğunun yeni favorileri olacak gibi. RTX 3050 veya RTX 3060 gibi kartlar henüz tanıtılmadı ancak bu kartların da ülkemizde büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Nvidia yine dünyada genelinde GPU pazarını domine edecek gibi görünüyor.

https://www.pcgamer.com/watch-nvidias-rtx-3080-rip-and-tear-the-2080-ti-at-4k-in-doom-eternal/

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