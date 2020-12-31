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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 yokluğunda Ethereum madencilerinin görüntüleri can sıkıyor

    Toplam 78 adet Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartından oluşan Ethereum madencilik çiftliği yıllık 130 bin dolar üzerinde gelir elde etme potansiyeline sahip.
    31 dk.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RTX 3080 yokluğunda Ethereum madencilerinin görüntüleri can sıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia ve AMD’nin oyuncuları mest eden yeni ekran kartları piyasaya çıktı çıkmasına ancak stok sıkıntısı elleri boş bıraktı. Pandemi nedeniyle üretimin tam kapasite çalışmaması sorununa bir de madenciler eklenince oyuncular için hayal kırıklığı oldu. Tek kalemde onlarca ekran kartı alan madenciler piyasayı zor duruma sokuyor.

    Gelirler oldukça yüksek

    ABD’de Simon Byrne tarafından kurulan bir Ethereum madencilik çiftliğinde 78 adet RTX 3080 ekran kartı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk RTX 3000 partilerinin önemli bir kısmının madencilik firmalarına gittiği gündeme gelmişti. Bu da onu doğrular nitelikte.

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    Sadece ekran kartları için 100 bin dolarlık bir masraf yapıldığı tahmin ediliyor. Soğutma sistemleri de hesaba katıldığında çiftliğin 23.4kW civarında bir enerji kullandığı ifade ediliyor. Aylık enerji maliyeti 2100$ civarında.

    Sistemin toplamda 6474MH/s kazım gücüne ulaşabildiği ifade ediliyor. Bu da aylık olarak 17.3 ETH civarında bir kazıma denk geliyor. Kripto para piyasasının ivmesi hesaba katıldığında yıllık olarak 130 bin dolar veya daha üzerinde bir gelir ortaya çıkıyor. Aylık ise 13000$ civarında.

    Kripto para piyasasının artık yükseliş içerisine girdiğini yatırımcıya hissettirmesi maden çiftliklerinin yeniden doğmasına sebep oldu. 2018 yılındaki büyük çöküşün ardından pek çok kripto para madeni kapanmış ve ekipmanlar düşük fiyatlardan ikinci el pazarına düşmüştü.



    https://www.hardwaretimes.com/mining-farm-with-78-pny-geforce-rtx-3080s-spotted-capable-of-gen-128088-per-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    11 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    18 saat önce
    ccc231

    guzel

    21 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    22 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD (.. ..) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    ETH biraz salarsa görürüm o 130 bin dolar kazancı.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonra neden perakendecilerde kart yok, neden karaborsa...
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