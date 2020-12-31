RTX 3080 yokluğunda Ethereum madencilerinin görüntüleri can sıkıyor

Nvidia ve AMD’nin oyuncuları mest eden yeni ekran kartları piyasaya çıktı çıkmasına ancak stok sıkıntısı elleri boş bıraktı. Pandemi nedeniyle üretimin tam kapasite çalışmaması sorununa bir de madenciler eklenince oyuncular için hayal kırıklığı oldu. Tek kalemde onlarca ekran kartı alan madenciler piyasayı zor duruma sokuyor.
Gelirler oldukça yüksek
ABD’de Simon Byrne tarafından kurulan bir Ethereum madencilik çiftliğinde 78 adet RTX 3080 ekran kartı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk RTX 3000 partilerinin önemli bir kısmının madencilik firmalarına gittiği gündeme gelmişti. Bu da onu doğrular nitelikte.İlginizi Çekebilir GeForce RTX 3080 ekran kartı 3DMark Time Spy rekoru kırdı
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Sadece ekran kartları için 100 bin dolarlık bir masraf yapıldığı tahmin ediliyor. Soğutma sistemleri de hesaba katıldığında çiftliğin 23.4kW civarında bir enerji kullandığı ifade ediliyor. Aylık enerji maliyeti 2100$ civarında.
Sistemin toplamda 6474MH/s kazım gücüne ulaşabildiği ifade ediliyor. Bu da aylık olarak 17.3 ETH civarında bir kazıma denk geliyor. Kripto para piyasasının ivmesi hesaba katıldığında yıllık olarak 130 bin dolar veya daha üzerinde bir gelir ortaya çıkıyor. Aylık ise 13000$ civarında.
Kripto para piyasasının artık yükseliş içerisine girdiğini yatırımcıya hissettirmesi maden çiftliklerinin yeniden doğmasına sebep oldu. 2018 yılındaki büyük çöküşün ardından pek çok kripto para madeni kapanmış ve ekipmanlar düşük fiyatlardan ikinci el pazarına düşmüştü.
https://www.hardwaretimes.com/mining-farm-with-78-pny-geforce-rtx-3080s-spotted-capable-of-gen-128088-per-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be