RTX 3080 yokluğunda Ethereum madencilerinin görüntüleri can sıkıyor

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Nvidia ve AMD’nin oyuncuları mest eden yeni ekran kartları piyasaya çıktı çıkmasına ancak stok sıkıntısı elleri boş bıraktı. Pandemi nedeniyle üretimin tam kapasite çalışmaması sorununa bir de madenciler eklenince oyuncular için hayal kırıklığı oldu. Tek kalemde onlarca ekran kartı alan madenciler piyasayı zor duruma sokuyor.

Gelirler oldukça yüksek

ABD’de Simon Byrne tarafından kurulan bir Ethereum madencilik çiftliğinde 78 adet RTX 3080 ekran kartı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk RTX 3000 partilerinin önemli bir kısmının madencilik firmalarına gittiği gündeme gelmişti. Bu da onu doğrular nitelikte.

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Sadece ekran kartları için 100 bin dolarlık bir masraf yapıldığı tahmin ediliyor. Soğutma sistemleri de hesaba katıldığında çiftliğin 23.4kW civarında bir enerji kullandığı ifade ediliyor. Aylık enerji maliyeti 2100$ civarında.

Sistemin toplamda 6474MH/s kazım gücüne ulaşabildiği ifade ediliyor. Bu da aylık olarak 17.3 ETH civarında bir kazıma denk geliyor. Kripto para piyasasının ivmesi hesaba katıldığında yıllık olarak 130 bin dolar veya daha üzerinde bir gelir ortaya çıkıyor. Aylık ise 13000$ civarında.

Kripto para piyasasının artık yükseliş içerisine girdiğini yatırımcıya hissettirmesi maden çiftliklerinin yeniden doğmasına sebep oldu. 2018 yılındaki büyük çöküşün ardından pek çok kripto para madeni kapanmış ve ekipmanlar düşük fiyatlardan ikinci el pazarına düşmüştü.

https://www.hardwaretimes.com/mining-farm-with-78-pny-geforce-rtx-3080s-spotted-capable-of-gen-128088-per-year/

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