RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi: İşte ilk sonuçlar

RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi
Kaçıranlar için RTX 40 SUPER ailesi, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4080 Super olmak üzere üç modelden oluşacak. Bu doğrultuda RTX 4080 Super, 16GB VRAM'e sadık kalırken, RTX 4070 Ti Super ve 4070 Super'de daha büyük gelişmeler göreceğiz. Buna göre RTX 4070 SUPER'in 7.168 CUDA çekirdeği, 192 bit veri yolu ve 12GB GDDR6X belleğe sahip olması bekleniyor.
Kıyaslamak gerekirse bu sonuçlar, temel RTX 4070'ten yüzde 9 ila 12 arasında daha yüksek. AncakRTX 4070 Ti modelinden yüzde 4 ila 7 arasında daha yavaş. Dolayısıyla RTX 4070 SUPER'in 4070 ila 4070 Ti arasına konumlandırılacağını söylemek doğru olur. Tabi ki özel sürümlerde farkın daha da açıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.