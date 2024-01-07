RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi: İşte ilk sonuçlar

Tam Boyutta Gör Uzun bir sızıntı döneminin ardından Nvidia, RTX 4000 serisine ''SUPER'' modellerini eklemeyi planlıyor. Bu doğrultuda 8 Ocak'ta tanıtılacak GPU'lar, mevcut modellere kıyasla ufak yenilikler sunacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, serinin en alt modeli olacak RTX 4070 Super'in kıyaslama sonuçları internete sızdı.

RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi

Kaçıranlar için RTX 40 SUPER ailesi, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4080 Super olmak üzere üç modelden oluşacak. Bu doğrultuda RTX 4080 Super, 16GB VRAM'e sadık kalırken, RTX 4070 Ti Super ve 4070 Super'de daha büyük gelişmeler göreceğiz. Buna göre RTX 4070 SUPER'in 7.168 CUDA çekirdeği, 192 bit veri yolu ve 12GB GDDR6X belleğe sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görebileceğiniz gibi Geekbench listesi, kartın 56 Hesaplama Birimi, 2.475MHz temel saat hızı ve 10,5 GHz (21 Gbps) belleklere sahip olacağını doğruluyor. Hemen sağ bölümde ise, Geekbench 5.5.1'in OpenCL testinde 195.384, CUDA tabanlı kıyaslamada ise 219.237'lik bir skora imza atılmış.

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Kıyaslamak gerekirse bu sonuçlar, temel RTX 4070'ten yüzde 9 ila 12 arasında daha yüksek. AncakRTX 4070 Ti modelinden yüzde 4 ila 7 arasında daha yavaş. Dolayısıyla RTX 4070 SUPER'in 4070 ila 4070 Ti arasına konumlandırılacağını söylemek doğru olur. Tabi ki özel sürümlerde farkın daha da açıldığını görebiliriz.

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RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi! İşte sonuçlar