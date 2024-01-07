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    RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi: İşte ilk sonuçlar

    GeForce RTX 4070 SUPER için performans sonuçları internete düşmeye başladı. Peki RTX 40 SUPER ailesinin alt modeli, selefi RTX 4070'e karşı neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar...
    RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi! İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Uzun bir sızıntı döneminin ardından Nvidia, RTX 4000 serisine ''SUPER'' modellerini eklemeyi planlıyor. Bu doğrultuda 8 Ocak'ta tanıtılacak GPU'lar, mevcut modellere kıyasla ufak yenilikler sunacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, serinin en alt modeli olacak RTX 4070 Super'in kıyaslama sonuçları internete sızdı. 

    RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi

    Kaçıranlar için RTX 40 SUPER ailesi, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4080 Super olmak üzere üç modelden oluşacak. Bu doğrultuda RTX 4080 Super, 16GB VRAM'e sadık kalırken, RTX 4070 Ti Super ve 4070 Super'de daha büyük gelişmeler göreceğiz. Buna göre RTX 4070 SUPER'in 7.168 CUDA çekirdeği, 192 bit veri yolu ve 12GB GDDR6X belleğe sahip olması bekleniyor.

    RTX 4070 SUPER tanıtımdan önce test edildi! İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görebileceğiniz gibi Geekbench listesi, kartın 56 Hesaplama Birimi, 2.475MHz temel saat hızı ve 10,5 GHz (21 Gbps) belleklere sahip olacağını doğruluyor. Hemen sağ bölümde ise, Geekbench 5.5.1'in OpenCL testinde 195.384, CUDA tabanlı kıyaslamada ise 219.237'lik bir skora imza atılmış.

    Kıyaslamak gerekirse bu sonuçlar, temel RTX 4070'ten yüzde 9 ila 12 arasında daha yüksek. AncakRTX 4070 Ti modelinden yüzde 4 ila 7 arasında daha yavaş. Dolayısıyla RTX 4070 SUPER'in 4070 ila 4070 Ti arasına konumlandırılacağını söylemek doğru olur. Tabi ki özel sürümlerde farkın daha da açıldığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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