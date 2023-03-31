RTX 4070'li tablet Asus ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

PC pazarının önde gelen isimlerinden Asus, oyuncu odaklı ROG (Republic of Gamers) ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda ROG Flow dizüstü bilgisayar ailesi ile ses getirmeye başaran marka, şimdi de Acronym iş birliğiyle geliştirilen ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 modelini tanıttı. Üretimde mümkün olan tüm sınırları zorlayan cihaz, hem tablet hem de dizüstü bilgisayarı tek bir konsept içerisinde birleştiriyor.

ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 özellikleri

FLOW Z13-ACRNM RMT02, kompakt yapısının altında Intel Core i9-13900H işlemci ve GeForce RTX 4070 ile destekleniyor. Bununla birlikte 65W termal kapasite, performans ve gecikme süreleri konusunda MUX Switch ve Nvidia Advanced Optimus ile donatılan cihaza, %44 anakart kapsama alanına sahip bir buhar odası soğutma çözümü eşlik ediyor.

Ayrıca Asus, FLOW Z13-ACRNM RMT02'nin içerisinde bulunan sıvı metal ve ark akışlı fanlar ile 0db ortam soğutması sağlandığına dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak XG Mobile desteği ve ön tarafta 16:10 en boy oranıyla ROG Nebula ekran ile vitrine çıkacak cihaz, 165 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve Gorilla Glass DXC ile %100 DCI-P3 renk uzayına destek sunuyor.

Tam Boyutta Gör ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02'nin diğer özellikleri arasında MicroSD desteğine ek olarak, USB Type-A, Type-C (130W hızlı şarj), Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6E gibi yenilikçi bağlantı seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Benzersiz çok yönlü tasarım

2023 Asus ROG Flow serisine dahil olan ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02, oyun, resim işleme ve grafik gereksinimleri gibi çok yönlü bir platforma ev sahipliği yapıyor. Böylece cihaz, üst düzey bir tablet, oyun oynamak için güçlü mobil bir masaüstü bilgisayar ve hareket halindeyken yaratıcı bir iş istasyonu arasında zahmetsizce geçiş yapabiliyor.

Bu noktada, entegre destek ayağı, entegre taşıma sistemi ve sabitlenmiş tutma yerleri ile donatılan ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02, ayrıca daha dengeli bir tutuş için kauçuk tabanlı kaplama ve tamamen CNC frezelenmiş metal bir kasa ile destekleniyor. Ancak cihazın en öne çıkan noktası Iron Man'in kostüm tasarımıyla tanınan Phil Saunders'ın imzasını taşıması diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ürün tasarımcısı Phil Saunders, yeni konsepti şöyle açıklıyor: “Elinize aldığınızda ilk fark ettiğiniz şey, her şeyin son derece dokunsal olması. Askı sistemi, kullanıcısının kendi çantası haline gelerek kullanıcıya cihazlarıyla etkileşime girebilmeleri için mümkün olduğunca fazla yetki veriyor. Omzundan asabildiğin gibi hareket halindeyken etkileşim kurabilmek için iki elinizi de serbest bırakan bir mod da var.”

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Özel bir taşıma çantasına ek olarak işlenmiş alüminyum, gömülü kauçuk tutma elemanları, koruyucu köşeler, kayış sistemi ve baştan sona hassas gravürler ile işlenen ROG Flow Z13-ACRNM RMT02, 3 Nisan 2023'ten itibaren 2.499 dolardan başlayan fiyatlar ile tüm dünyada satışa sunulacak.

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RTX 4070'li tablet Asus ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02 tanıtıldı!