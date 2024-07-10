Nvidia GeForce RTX 40 serisi Black Myth: Wukong ile geliyor

Nvidia GeForce RTX 40 alacaklara duyuru
Ülkemizin de yer aldığı kampanya 19 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek ve hediye oyun kodları 19 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Oyun ise 20 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya çıkacak.
Kampanya seçili GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER ya da 4070 masaüstü bilgisayar veya ekran kartı ya da GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı, RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı, RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı bulunan dizüstü bilgisayarlarda geçerli. Geçerli mağazalar için kaynak linkini kontrol edebilirsiniz zira henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.