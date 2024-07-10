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    Nvidia GeForce RTX 40 serisi Black Myth: Wukong ile geliyor

    Nvidia GeForce RTX 40 serisi satın almayı düşünen oyuncular için yeni bir kampanya başladı. Black Myth: Wukong oyunu kampanya kapsamında hediye olarak veriliyor. 
    Nvidia GeForce RTX 40 serisi Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman ekran kartı üreticilerinin oyunculara yönelik yaptığı hediye oyun kampanyalarının bir yenisi bu hafta başlamış durumda. Yılın merakla beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong ile Nvidia GeForce RTX 40 serisi bir araya geliyor.

    Nvidia GeForce RTX 40 alacaklara duyuru

    Ülkemizin de yer aldığı kampanya 19 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek ve hediye oyun kodları 19 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Oyun ise 20 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya çıkacak.

    Kampanya seçili GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER ya da 4070 masaüstü bilgisayar veya ekran kartı ya da GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı, RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı, RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı bulunan dizüstü bilgisayarlarda geçerli. Geçerli mağazalar için kaynak linkini kontrol edebilirsiniz zira henüz açıklanmadı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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