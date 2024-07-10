Nvidia GeForce RTX 40 serisi Black Myth: Wukong ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Zaman zaman ekran kartı üreticilerinin oyunculara yönelik yaptığı hediye oyun kampanyalarının bir yenisi bu hafta başlamış durumda. Yılın merakla beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong ile Nvidia GeForce RTX 40 serisi bir araya geliyor.

Nvidia GeForce RTX 40 alacaklara duyuru

Ülkemizin de yer aldığı kampanya 19 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek ve hediye oyun kodları 19 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Oyun ise 20 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya çıkacak.

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Kampanya seçili GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER ya da 4070 masaüstü bilgisayar veya ekran kartı ya da GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı, RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı, RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartı bulunan dizüstü bilgisayarlarda geçerli. Geçerli mağazalar için kaynak linkini kontrol edebilirsiniz zira henüz açıklanmadı.

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Nvidia GeForce RTX 40 serisinde yeni kampanya