GeForce RTX 4060 Ti 16GB özellikleri netleşmeye başladı

RTX 4060 Ti 16GB özellikleri netleşmeye başladı
Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti'ın 4352 CUDA çekirdeği, 2535 Mhz saat hızı, GDDR6 bellek ve 128 bit bellek veri yoluna sahip olması bekleniyor. Yeni sızıntılar ise, RTX 4060 Ti 16GB'ın yeni bir GPU varyantından güç alacağını söylüyor. Bu noktada temel sürüm AD106-350, 16GB'lık sürüm ise AD106-351 GPU ile karşımıza çıkacak.
Bu gelişme, her iki GPU'nu muhtemelen aynı CUDA çekirdek sayısına sahip olacağını gösteriyor. Ancak RTX 4060 Ti 16GB ve 8GB sürümleri arasında ufak değişiklikler ile karşılaşabiliriz.
Hatırlayacağınız üzere RTX 408012 GB, 16 GB'lık modelle arasında büyük bir fark olmasından dolayı daha satışa çıkmadan iptal edilmişti. Bu nedenle RTX 4060 Ti özelliklerinin her iki model arasında benzer olacağını düşünüyoruz. Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. 16GB'lık sürümün ise Temmuz ayının ikinci yarısında vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.