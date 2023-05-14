Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan GeForce RTX 4070'in ardından tüm gözler RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerinde çevrildi. Bu bağlamda RTX 4060 Ti hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki, yeni ekran kartının 8GB ve 16GB olmak üzere iki sürüme sahip olacağını öğrendik. Şimdi RTX 4060 Ti 16GB hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

RTX 4060 Ti 16GB özellikleri netleşmeye başladı

Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti'ın 4352 CUDA çekirdeği, 2535 Mhz saat hızı, GDDR6 bellek ve 128 bit bellek veri yoluna sahip olması bekleniyor. Yeni sızıntılar ise, RTX 4060 Ti 16GB'ın yeni bir GPU varyantından güç alacağını söylüyor. Bu noktada temel sürüm AD106-350, 16GB'lık sürüm ise AD106-351 GPU ile karşımıza çıkacak.

Bu gelişme, her iki GPU'nu muhtemelen aynı CUDA çekirdek sayısına sahip olacağını gösteriyor. Ancak RTX 4060 Ti 16GB ve 8GB sürümleri arasında ufak değişiklikler ile karşılaşabiliriz.

Tam Boyutta Gör Nitekim bellek kapasitesindeki artış, güç tüketiminde de ufak bir değişimi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla temel RTX 4060 Ti 8GB 160W, 16GB'lık model ise 165W TDP'ye sahip olacak. RTX 4060 Ti 16GB modelinin 18 Gbps bellek hızı sunup sunmayacağı ise henüz netleşmedi.

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Hatırlayacağınız üzere RTX 408012 GB, 16 GB'lık modelle arasında büyük bir fark olmasından dolayı daha satışa çıkmadan iptal edilmişti. Bu nedenle RTX 4060 Ti özelliklerinin her iki model arasında benzer olacağını düşünüyoruz. Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. 16GB'lık sürümün ise Temmuz ayının ikinci yarısında vitrine çıkması bekleniyor.

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GeForce RTX 4060 Ti 16GB özellikleri netleşmeye başladı