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    Runway Gen 4 tanıtıldı: Yapay zeka ile video üretmede yeni seviye

    Yapay zeka destekli video üretimi ile tanınan Runway, yeni modeli Gen-4’ü tanıttı. Runway Gen 4’ün artık tutarlı sahneler ve insanlar üretebileceği belirtiliyor.
    Runway Gen 4 tanıtıldı: Yapay zeka ile video üretmede yeni seviye Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile video üretmek yeni bir şey değil. Ancak bu tip modelleri kullanırken karşılaşılan en büyük zorluk farklı sahneler arasında tutarlılığı sağlamak noktasında yaşanıyor. Oluşturulan bir insan karakterin aynı özelliklerle farklı sahneye aktarmak oldukça zor. Bu nesnelerde de yaşanıyor. Ancak bu konuda öncü firmalardan biri olan Runway, en yeni modeli Gen-4 ile bu tip sorunları aştığını söylüyor.

    Runway sınırları zorluyor

    Şirketin ücretli bireysel ve kurumsal müşterilerine sunulan bu model, karakter tutarlılığı, sahne uyumu ve gerçekçi hareketler konusunda önceki nesillere kıyasla önemli gelişmeler vadediyor. Runway’in açıklamasına göre, Gen-4, görsel referansları ve metin talimatlarını birleştirerek tutarlı tarz, konu ve mekan sunabiliyor. Bu da, kullanıcıların aynı karakteri farklı açılardan ve ışıklandırma koşullarında oluşturmasını sağlıyor. Kullanıcılar, sahne kompozisyonlarını belirleyerek gerçekçi ve dinamik videolar üretebiliyor.

    Runway esasında diğer yapay zeka şirketlerinden biraz farklı. OpenAI ve Google gibi büyük rakipler birbirleriyle yarışırken Runway, Hollywood stüdyolarıyla yaptığı anlaşmalar ve AI destekli film projeleri için ayırdığı bütçelerle fark yaratmaya çalışıyor. Şirket, modelin gerçek dünya fiziğini simüle etmede yeni bir seviyeye eriştiğine işaret ediyor.

    Her yapay zeka modelinde olduğu gibi Gen-4’ün eğitildiği veri setleri de merak konusu. Runway, rekabet avantajını kaybetmemek adına eğitim verilerini açıklamaktan kaçınıyor. Yapay zeka dünyasında bu durum “telif endişelerini” akıllara getiriyor. Runway ise bu endişeler karşısında "adil kullanım" doktrini çerçevesinde kendisini savunuyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/640821/runway-gen-4-artificial-intelligence-video-generator-filmmaking https://runwayml.com/research/introducing-runway-gen-4
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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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