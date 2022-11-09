Rus turistler yanlışlıkla Madrid yerine Mardin'e gönderildi: Çok sevmişler

Tam Boyutta Gör Rusya'daki bir seyahat acentesi, müşterilerini İstanbul aktarmalı olarak İspanya'nın başkenti Madrid yerine ülkemizin tarihi güzellikleriyle dolu Mardin şehrine gönderdi.

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Turizm girişimcisi Bekir Falay, karışıklığı Rus tarafındaki bir hataya bağlayarak: "Rusya'dan Madrid'e bir seyahat talebi geliyor ve acente Madrid yerine İstanbul üzerinden Mardin'e bilet kesiyor. Turistler Mardin'e vardıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyor ve hayrete düşüyorlar. Bu karışıklığa rağmen turistleri çok iyi ağırladık ve çok güzel bir gün geçirdiler." dedi.

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Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, Rusların şaşırmalarına rağmen Mardin'i çok beğendiklerini söyledi. Turistlerin ertesi gün şehirden ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı olarak Madrid'e giden bir uçağa bindirildikleri bildirildi.

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Rus turistler yanlışlıkla Madrid yerine Mardin'e gönderildi