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    Rus turistler yanlışlıkla Madrid yerine Mardin'e gönderildi: Çok sevmişler

    Bir seyahat acentesi Rus turistleri yanlışlıkla İspanya'nın başkenti Madrid yerine Mardin'e gönderdi. Hiç hesapta yokken Mardin'e gelen turistler şehri çok sevdiklerini belirttiler.
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    Rus turistler yanlışlıkla Madrid yerine Mardin'e gönderildi Tam Boyutta Gör
    Rusya'daki bir seyahat acentesi, müşterilerini İstanbul aktarmalı olarak İspanya'nın başkenti Madrid yerine ülkemizin tarihi güzellikleriyle dolu Mardin şehrine gönderdi.

    Hayaller Madrid, gerçekler Mardin

    Turizm girişimcisi Bekir Falay, karışıklığı Rus tarafındaki bir hataya bağlayarak: "Rusya'dan Madrid'e bir seyahat talebi geliyor ve acente Madrid yerine İstanbul üzerinden Mardin'e bilet kesiyor. Turistler Mardin'e vardıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyor ve hayrete düşüyorlar. Bu karışıklığa rağmen turistleri çok iyi ağırladık ve çok güzel bir gün geçirdiler." dedi.

    Rus turistler yanlışlıkla Madrid yerine Mardin'e gönderildi Tam Boyutta Gör

    Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, Rusların şaşırmalarına rağmen Mardin'i çok beğendiklerini söyledi. Turistlerin ertesi gün şehirden ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı olarak Madrid'e giden bir uçağa bindirildikleri bildirildi.

    Kaynakça https://ria.ru/20221109/turisty-1830141311.html https://www.yeniakit.com.tr/haber/rus-turistler-madrid-yerine-mardine-goturduler-fikra-gibi-olay-herkes-saskin-1706360.html
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    Editörün Seçimi Yorum
    Real MARDİN..
    Yorumu gör »     Dr.Perga
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