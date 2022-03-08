Ukrayna’ya bir destek de Riot Games’ten

İşgal altındaki Ukrayna halkı için bütün dünya adeta tek yürek oldu. Sayısız sektör devinin ambargoya katılma veya bağışta bulunma şeklinde destek olduğunu görüyoruz. Riot Games de önemli bir karar aldı.
Ukrayna’ya Riot Games eli
Riot Games yaptığı açıklamada 12 Mart tarihine kadar oyunlarındaki bilet satın alımlardan elde edilen tüm geliri Ukrayna yardım kuruluşlarına bağışlayacağını duyurdu. Valorant, Legends of Runterra, Teamfight Tactics ve Wild Rift oyunlarındaki pass biletlerin satışı bu kapsamda.
Geliştirici ayrıca LoL oyununda Bee kostümünün satışının gelirini de bağışlama kararı aldı. Yine tüm bunların haricinde Yeryüzü Doktorları, Polonya Kızıl Haçı ve Uluslararası Tıp Derneği’ne de 1 milyon dolarlık yardım yapacak.
Bugüne kadar Ukrayna’ya sayısız bağış kampanyası gerçekleştirildi. Kripto para dünyası 60 milyon dolar toplarken Ukrayna bankalarına da 300 milyon dolarlık akış oldu. Riot Games’in bu 5 günlük kampanyasından önemli bir miktar toplanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..