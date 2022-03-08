Ukrayna’ya bir destek de Riot Games’ten

İşgal altındaki Ukrayna halkı için bütün dünya adeta tek yürek oldu. Sayısız sektör devinin ambargoya katılma veya bağışta bulunma şeklinde destek olduğunu görüyoruz. Riot Games de önemli bir karar aldı.

Ukrayna’ya Riot Games eli

Riot Games yaptığı açıklamada 12 Mart tarihine kadar oyunlarındaki bilet satın alımlardan elde edilen tüm geliri Ukrayna yardım kuruluşlarına bağışlayacağını duyurdu. Valorant, Legends of Runterra, Teamfight Tactics ve Wild Rift oyunlarındaki pass biletlerin satışı bu kapsamda.

Snapchat’ten Ukrayna hamlesi 2 gün önce eklendi

Geliştirici ayrıca LoL oyununda Bee kostümünün satışının gelirini de bağışlama kararı aldı. Yine tüm bunların haricinde Yeryüzü Doktorları, Polonya Kızıl Haçı ve Uluslararası Tıp Derneği’ne de 1 milyon dolarlık yardım yapacak.

Bugüne kadar Ukrayna’ya sayısız bağış kampanyası gerçekleştirildi. Kripto para dünyası 60 milyon dolar toplarken Ukrayna bankalarına da 300 milyon dolarlık akış oldu. Riot Games’in bu 5 günlük kampanyasından önemli bir miktar toplanacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Riot Games’ten Ukrayna hamlesi