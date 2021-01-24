Rus yapımı nükleer santrallerin güvenliğini artıracak bir ekipman geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı Merkezi Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre nükleer santrallerin etkinliğini ve güvenliğini artıracak bir ekipman üzerinde çalışıldığı belirtildi. Kurum tarafından yapılan paylaşımda GTsNA-1753 adlı ana sirkülasyon pompası, sahip olduğu özelliklerle dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.

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Nükleer santraller için hayata öneme sahip ana sirkülasyon pompaları, reaktör çekirdeği etrafında oluşan ısıyı uzaklaştırmak maksadıyla soğutucu maddenin reaktörün içinden geçmesinden sorumlu. Merkezi Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu’nca geliştirilen pompa ise reaktör bölmesinde yağ kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve böylece yangın güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.

GTsNA-1753’ü üstün kılan özelliklerden biri de yağ sistemi ve ilgili ekipmanın kullanılmasından vazgeçilmesine bağlı olarak pompa üretiminde kullanılan metal hacminin azalmasında yatıyor. Bu sayede pompada birkaç tona varan hafifleme sağlanıyor.

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Test aşamasına gelen GTsNA-1753 adlı ana sirkülasyon pompasının Leningrad Bölgesi’nin Sosnovıy Bor kentindeki TsKBM 2 tesisinde test edileceğini ifade eden Rus yetkililer, pompanın gerçek çalışma koşullarında 5 bin saat boyunca, 300 °C dereceye varan sıcakta ve 200 atmosfere varan basınçta çalıştırılacağı bilgisini paylaşmış. Takip eden süreçte son revizyona terfi edecek ekipman ilgili müşterilere teslim edilecek.

Merkezi Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu, VVER tipi nükleer güç reaktörleri için ana sirkülasyon pompalarını geliştiriyor ve üretiyor.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202101221043633359-rusyada-nukleer-santralin-guvenligini-artiracak-essiz-bir-ekipman-test-ediliyor/

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