Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya: ABD casusluk için binlerce iPhone’u hackledi

    Rusya, ABD’nin casusluk için ülkedeki Apple iPhone telefonlarına sızdığını açıkladı. Apple, iddiaları yalanlarken Kaspersky, üst düzey çalışanların iPhone'larının ele geçirildiğini söyledi.
    1
    Rusya: ABD casusluk için binlerce iPhone’u hackledi Tam Boyutta Gör
    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, sofistike bir gözetleme yazılımı kullanarak binlerce iPhone'u ele geçiren bir Amerikan casusluk operasyonunu ortaya çıkardığını duyurdu. Moskova merkezli Kaspersky Lab, operasyon sonucunda düzinelerce çalışanının cihazının ele geçirildiğini söyledi.

    Rusya: "Apple, casusluk için iş birliği yapıyor"

    Rusya: ABD casusluk için binlerce iPhone’u hackledi Tam Boyutta Gör
    KGB'nin halefi olan FSB yaptığı açıklamada, Rusya ve eski Sovyetler Birliği'nde bulunan yabancı diplomatların yanı sıra ülkedeki unsurların cihazları da dahil olmak üzere birkaç bin iPhone cihazına virüs bulaştığını açıkladı. FSB'den yapılan açıklamada, "FSB, Apple mobil cihazlarını kullanan Amerikan özel servislerinin bir istihbarat eylemini ortaya çıkardı" denildi.

    FSB, Apple ile ABD’nin istihbaratı ve güvenliğinden sorumlu ajansı Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasında yakın bir iş birliği olduğunu iddia ediyor. Apple ise bu iddiaları yaptığı açıklamada kesin bir dille reddetti: "Hiçbir Apple ürününe arka kapı yerleştirmek için hiçbir hükümetle çalışmadık ve asla çalışmayacağız."

    Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketinin "üst ve orta düzey yönetim" çalışanlarını hedef alan "son derece karmaşık, profesyonelce hedeflenmiş bir siber saldırı" olarak tanımladığı operasyonda düzinelerce çalışanının telefonunun ele geçirildiğini söyledi. Kaspersky, blog yazısında keşfettiği en eski enfeksiyon izlerinin 2019 yılına ait olduğunu ve Haziran 2023 itibarıyla saldırının devam ettiğini aktardı. Blog yazısında ayrıca "Kaspersky'nin bu siber saldırının ana hedefi olmadığından oldukça eminiz" denildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hesap bakiyeniz işlem tutarı için yetersizdir 16 yaşından sonra boy ne kadar uzar ayakta çalışıyorum ayaklarım ağrıyor chevrolet cruze alınır mı kediye vurma isteği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız