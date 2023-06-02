Rusya: ABD casusluk için binlerce iPhone’u hackledi

Rusya: "Apple, casusluk için iş birliği yapıyor"
FSB, Apple ile ABD’nin istihbaratı ve güvenliğinden sorumlu ajansı Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasında yakın bir iş birliği olduğunu iddia ediyor. Apple ise bu iddiaları yaptığı açıklamada kesin bir dille reddetti: "Hiçbir Apple ürününe arka kapı yerleştirmek için hiçbir hükümetle çalışmadık ve asla çalışmayacağız."
Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketinin "üst ve orta düzey yönetim" çalışanlarını hedef alan "son derece karmaşık, profesyonelce hedeflenmiş bir siber saldırı" olarak tanımladığı operasyonda düzinelerce çalışanının telefonunun ele geçirildiğini söyledi. Kaspersky, blog yazısında keşfettiği en eski enfeksiyon izlerinin 2019 yılına ait olduğunu ve Haziran 2023 itibarıyla saldırının devam ettiğini aktardı. Blog yazısında ayrıca "Kaspersky'nin bu siber saldırının ana hedefi olmadığından oldukça eminiz" denildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)