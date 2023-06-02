Tam Boyutta Gör Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, sofistike bir gözetleme yazılımı kullanarak binlerce iPhone'u ele geçiren bir Amerikan casusluk operasyonunu ortaya çıkardığını duyurdu. Moskova merkezli Kaspersky Lab, operasyon sonucunda düzinelerce çalışanının cihazının ele geçirildiğini söyledi.

Rusya: "Apple, casusluk için iş birliği yapıyor"

Tam Boyutta Gör KGB'nin halefi olan FSB yaptığı açıklamada, Rusya ve eski Sovyetler Birliği'nde bulunan yabancı diplomatların yanı sıra ülkedeki unsurların cihazları da dahil olmak üzere birkaç bin iPhone cihazına virüs bulaştığını açıkladı. FSB'den yapılan açıklamada, "FSB, Apple mobil cihazlarını kullanan Amerikan özel servislerinin bir istihbarat eylemini ortaya çıkardı" denildi.

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FSB, Apple ile ABD’nin istihbaratı ve güvenliğinden sorumlu ajansı Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasında yakın bir iş birliği olduğunu iddia ediyor. Apple ise bu iddiaları yaptığı açıklamada kesin bir dille reddetti: "Hiçbir Apple ürününe arka kapı yerleştirmek için hiçbir hükümetle çalışmadık ve asla çalışmayacağız."

Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketinin "üst ve orta düzey yönetim" çalışanlarını hedef alan "son derece karmaşık, profesyonelce hedeflenmiş bir siber saldırı" olarak tanımladığı operasyonda düzinelerce çalışanının telefonunun ele geçirildiğini söyledi. Kaspersky, blog yazısında keşfettiği en eski enfeksiyon izlerinin 2019 yılına ait olduğunu ve Haziran 2023 itibarıyla saldırının devam ettiğini aktardı. Blog yazısında ayrıca "Kaspersky'nin bu siber saldırının ana hedefi olmadığından oldukça eminiz" denildi.

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Rusya: ABD casusluk için binlerce iPhone’u hackledi