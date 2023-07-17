Rusya, casusluk nedeniyle iPhone’ları yasakladı

Tam Boyutta Gör Rusya’nın Apple özelinde incelemeleri ve endişeleri bir süredir devam ediyordu. Çok kısa bir süre önce bildirilenlere göre ise Rus yetkililer, hükümet çalışanlarının Apple cihazlarını resmi devlet kurumlarında kullanmalarını yasaklamaya başladı. Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple ürünlerinin güvenli olmadığını bildirirken artık devlet çalışanları iPhone, iPad, Mac gibi ürünler kullanamayacak.

Apple ürünlerine Rusya’dan darbe

Belirtilenlere göre yasak, bugün itibariyle ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafınca alınan karar ile başlayacak. Öte yandan Rusya’nın Telekomünikasyon ve İletişim Araçları Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumların da ya halihazırda benzer emirleri var ya da yakında uygulamaya başlamayı planlıyorlar. Getirilen yeni yasak sadece iPhone’u değil, Apple’ın tüm ürünlerini kapsıyor.

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Bununla birlikte haziran ayının başlarında Rusya Federal Güvenlik Servisi’nce yürütülen ABD istihbarat kurumlarının casusluk operasyonu kapsamında Apple cihazlarının güvenli olmadığı iddia edilmişti. FSB, binlerce iPhone'a izleme yazılımı "bulaştırıldığını" açıklarken kanıt göstermeksizin Apple'ın ABD’li istihbarat kurumlarıyla yakından çalıştığını ve "çok çeşitli kontrol araçları" sağladığını iddia etti. Teknoloji devi bu iddiaları reddederek "hiçbir Apple ürününe arka kapı inşa etmek için hiçbir hükümetle çalışmadığını ve asla çalışmayacağını" belirtti.

Rusya'nın geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından şirket, Apple Pay'e erişimi kesmiş ve ardından ülkedeki satışlarını durdurmuştu. Apple o dönemde bu kararın işgale bir yanıt olduğunu açıkça belirtmiş ve işgalden zarar gören "tüm insanların yanında" olduğunu ifade etmişti. Ek olarak bu yasaklama hamlesi Rusya hükümetinin yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltma arzusunu yansıtıyor. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yıl "kritik bilgi altyapısı" ile ilgili kurumların 2025 yılına kadar yerli yazılımlara geçmesini emreden bir kararname imzalamıştı.

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Rusya, casusluk nedeniyle iPhone’ları yasakladı