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    Rusya, casusluk nedeniyle iPhone’ları yasakladı

    Rusya, casusluk nedeniyle devlet yetkililerinin Apple cihazlarını kullanmasını yasakladı. Ülkenin istihbarat teşkilatı bir süre önce iPhone casusluk operasyonunu ortaya çıkardığını iddia etti.
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    Rusya, casusluk nedeniyle iPhone’ları yasakladı Tam Boyutta Gör
    Rusya’nın Apple özelinde incelemeleri ve endişeleri bir süredir devam ediyordu. Çok kısa bir süre önce bildirilenlere göre ise Rus yetkililer, hükümet çalışanlarının Apple cihazlarını resmi devlet kurumlarında kullanmalarını yasaklamaya başladı. Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple ürünlerinin güvenli olmadığını bildirirken artık devlet çalışanları iPhone, iPad, Mac gibi ürünler kullanamayacak.

    Apple ürünlerine Rusya’dan darbe

    Belirtilenlere göre yasak, bugün itibariyle ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafınca alınan karar ile başlayacak. Öte yandan Rusya’nın Telekomünikasyon ve İletişim Araçları Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumların da ya halihazırda benzer emirleri var ya da yakında uygulamaya başlamayı planlıyorlar. Getirilen yeni yasak sadece iPhone’u değil, Apple’ın tüm ürünlerini kapsıyor.

    Bununla birlikte haziran ayının başlarında Rusya Federal Güvenlik Servisi’nce yürütülen ABD istihbarat kurumlarının casusluk operasyonu kapsamında Apple cihazlarının güvenli olmadığı iddia edilmişti. FSB, binlerce iPhone'a izleme yazılımı "bulaştırıldığını" açıklarken kanıt göstermeksizin Apple'ın ABD’li istihbarat kurumlarıyla yakından çalıştığını ve "çok çeşitli kontrol araçları" sağladığını iddia etti. Teknoloji devi bu iddiaları reddederek "hiçbir Apple ürününe arka kapı inşa etmek için hiçbir hükümetle çalışmadığını ve asla çalışmayacağını" belirtti.

    Rusya'nın geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından şirket, Apple Pay'e erişimi kesmiş ve ardından ülkedeki satışlarını durdurmuştu. Apple o dönemde bu kararın işgale bir yanıt olduğunu açıkça belirtmiş ve işgalden zarar gören "tüm insanların yanında" olduğunu ifade etmişti. Ek olarak bu yasaklama hamlesi Rusya hükümetinin yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltma arzusunu yansıtıyor. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yıl "kritik bilgi altyapısı" ile ilgili kurumların 2025 yılına kadar yerli yazılımlara geçmesini emreden bir kararname imzalamıştı.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    2052 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rusya, Apple ve
    2 etiket daha casusluk Teknoloji Haberleri
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