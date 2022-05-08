Google’dan bir yaptırım daha: Rusya’daki Android kullanıcıları paralı uygulama indiremeyecek

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Şubat sonunda Ukrayna’yı işgal eden Rusya, bütün dünyada ciddi anlamda tepki çekti. Özellikle batı tabanlı teknoloji firmalarından ciddi yaptırımlar alan Rusya, şimdi bir yaptırımla daha karşı karşıya. Google, Rusya vatandaşlarını üzecek planını açıkladı.

Kullanıcılar, paralı uygulama indiremeyecek ve güncelleyemeyecek

Google, yeni yaptırımı ile Rusya vatandaşlarının Google Play üzerinden paralı uygulama indirmesini ve yüklü paralı uygulamaların güncellenmesini engelliyor. Geliştiriciler için soru cevap bölümü hazırlayan Google, ücretsiz uygulamaların hala indirebileceğini ve güncellenebileceğini belirtmiş. Ayrıca geliştiriciler, Rusya için paralı uygulama yayınlayamayacak.

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Google, 10 Mart’ta Rusya’ya karşı yaptırımlara başlamıştı. Zamanında Rusya’daki kullanıcıların satın aldıkları uygulamalara erişebileceğini belirten Google, bu konuda fikrini değiştirmişe benziyor. Firma, geliştiricilerin ödeme yenilemelerini de ertelemesini önerdi. Ayrıca firma, paralı uygulamaların ciddi bir servis sağlaması halinde bu süreçte ücretsiz yapılmasını önerdi. Bakalım Rusya’ya karşı yaptırımlar daha da artacak mı?

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Rusya’daki Android kullanıcıları paralı uygulama indiremeyecek