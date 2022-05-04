Elon Musk Apple’ı eleştirdi: App Store’un komisyonu olması gerekenden 10 kat daha fazla

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Twitter’ı satın alma haberleri ile gündeme gelen Elon Musk, dünyada en çok konuşulan insanlardan biri olmayı başarıyor. Tesla’nın kurucusu Musk, yeni gönderisi ile Apple’ı eleştirdi.

App Store komisyonu çok fazla

Musk, yeni attığı tweette Apple’ın mağaza komisyonunu internet üzerinde bir vergiye benzetti. Musk %30’luk komisyonun, olması gerekenin 10 katı olduğunu da ekledi. Apple, yıllık 1 milyon dolardan fazla kazanan geliştiricilerden %30 komisyon alıyor, daha az kazanan geliştiricilerden ise %15 komisyon alıyor. Görünüşe göre Musk, ikisini de fazla buluyor.

Elon Musk, daha önce de Apple’a atımlarda bulunmuştu. Temmuz ayında Musk, Apple’ın adeta bir duvar ördüğünü ve Tesla’nın asla böyle bir şey yapmayacağını belirtti. Ayrıca Musk, 2015 yılında Apple’ı Tesla mazarlığı olarak nitelendirmişti. Musk’a göre Tesla’da çalışamayanlar, Apple’da çalışmaya gidiyor. Siz Apple’ın %30 geliştirici komisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Elon Musk'tan Apple'a eleştiri: App Store komisyonu çok fazla