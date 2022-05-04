Elon Musk Apple’ı eleştirdi: App Store’un komisyonu olması gerekenden 10 kat daha fazla

Twitter’ı satın alma haberleri ile gündeme gelen Elon Musk, dünyada en çok konuşulan insanlardan biri olmayı başarıyor. Tesla’nın kurucusu Musk, yeni gönderisi ile Apple’ı eleştirdi.
App Store komisyonu çok fazla
Musk, yeni attığı tweette Apple’ın mağaza komisyonunu internet üzerinde bir vergiye benzetti. Musk %30’luk komisyonun, olması gerekenin 10 katı olduğunu da ekledi. Apple, yıllık 1 milyon dolardan fazla kazanan geliştiricilerden %30 komisyon alıyor, daha az kazanan geliştiricilerden ise %15 komisyon alıyor. Görünüşe göre Musk, ikisini de fazla buluyor.
Elon Musk, daha önce de Apple’a atımlarda bulunmuştu. Temmuz ayında Musk, Apple’ın adeta bir duvar ördüğünü ve Tesla’nın asla böyle bir şey yapmayacağını belirtti. Ayrıca Musk, 2015 yılında Apple’ı Tesla mazarlığı olarak nitelendirmişti. Musk’a göre Tesla’da çalışamayanlar, Apple’da çalışmaya gidiyor. Siz Apple’ın %30 geliştirici komisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.