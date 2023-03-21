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    Rusya, iPhone’u yasakladı: “Ya çöpe atın ya da çocuklara verin”

    Rusya, 2024 yılında yapılacak olan seçimlere hazırlanırken hükümet yetkilileri Apple iPhone’un artık yasak olduğunu, telefonların atılması veya çocuklara verilmesi gerektiğini duyurdu.
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    rusya iphone Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın, hükümet çalışanlarına iPhone telefonları yasaklayacağı belirtildi. Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre Rus hükümeti bünyesinde çalışan hiç kimse artık iPhone kullanamayacak. Rusya, iPhone’un Batılı istihbarat teşkilatlarına karşı savunmasız olduğuna inanıyor.

    Rusya, iPhone'u yasakladı

    Rus gazetesi Kommersant'a göre, Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi Birinci Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Mart ayının başında hükümet yetkilileriyle özel bir toplantı gerçekleştirerek 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerini görüştü. Toplantı sırasında Kiriyenko, iPhone'ların yasaklandığını ve çalışanların 1 Nisan'a kadar iPhone'lardan kurtulmaları gerektiğini duyurdu: "iPhone için her şey bitti: Ya çöpe atın ya da çocuklara verin"

    Yasağın nedeni ise Kremlin'in Apple'ın akıllı telefonlarının güvenlik riski oluşturduğuna ve diğer akıllı telefonlara kıyasla Batılı istihbarat teşkilatlarına karşı savunmasız olduğuna inanması. The Register'ın haberine göre yasak ilk olarak sadece başkanlık idaresi altında çalışanları kapsıyordu ancak görünüşe göre iç politika, kamu projeleri, devlet konseyi ve BT ve iletişim departmanlarındaki çalışanların da ay sonuna kadar iPhone'larından kurtulmaları gerekecek.

    "Putin'in akıllı telefonu yok"

    Rusya’dan iPhone yasağı Tam Boyutta Gör
    Rusya alternatif olarak çalışanların Android, Çin tabanlı işletim sistemleri ya da Rusya’nın Aurora işletim sistemini çalıştıran herhangi bir akıllı telefonu kullanabileceğini söylüyor. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bu yasağı doğrulayamayacağını ve hiçbir akıllı telefonun resmi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

    Bunlara ek olarak Rusya başkanı Vladimir Putin’in herhangi bir akıllı telefonu olmadığını belirten Peskov, zaman zaman başkanın interneti kullandığını aktardı. Öte yandan üst düzey Rus devlet yetkililerinin iPhone veya Apple Watch akıllı saat kullandıkları daha önceleri basına yansımıştı. Apple tarafındansa Rusya’nın bu hamlesine karşılık bir açıklama gelmedi. Ek olarak halihazırda Apple zaten geçtiğimiz Mart ayından bu yana Rusya'daki tüm online satışlarını durdurmuş ve iPhone 14 serisini ülkeye getirmemişti. Bu arada, Rusya'da Android telefon tercih edenler de Google Play mağazasına erişemiyor ancak NashStore adlı yerel bir alternatif mağaza bulunuyor.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/russian-government-tells-employees-to-throw-away-their-iphones-by-april https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-tells-officials-stop-using-iphones-kommersant-newspaper-2023-03-20/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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