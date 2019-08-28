Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği

Tam Boyutta Gör MAKS - 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında birçok Türk yetkili ve Türk savunma sanayii şirketi Rusya’da ziyaretlerde bulunuyor. Bu görüşmeler neticesinde birçok ilgi çekici konu da masada. Duruma ilişkin değerlendirmelerini aktaran Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına TF-X projesinden bahsetti.

Şugayev, Türkiye’nin milli muharip uçak çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını aktarmış. “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz.” diyen işbirliği dairesi başkanı, bu konuyu savunma sanayii alanındaki işbirlikleri noktasında değerlendirmeye hazır olduklarını aktarmış.

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Bilindiği üzere ülkemizde TF-X projesinde üretilecek uçakların motorları konusunda henüz net bir kanıya varılmış ya da varılan kesin fikir kamuoyu ile paylaşılmış değil. Teknoloji transferi ve yerli üretim konuları olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Rusya’nın bu noktada konuya nasıl yaklaşacağı merak konusu. İngiliz ve Ukrayna merkezli şirketler ile motor üretimi konusunda görüşmeler sürüyordu. Elektronik harp teçhizatı konusunda da Aselsan’ın zaten önemli ve nihayete ermiş çalışmaları olduğunu biliyoruz.