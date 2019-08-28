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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği

Rusya cephesinden Türkiye’nin kendi savaş uçağını üretmek için çıktığı yolda TF-X projesine üretim aşamasında destek verme noktasında bir açıklama geldi.
6 sa.
2,1b
21
28
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği
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MAKS - 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında birçok Türk yetkili ve Türk savunma sanayii şirketi Rusya’da ziyaretlerde bulunuyor. Bu görüşmeler neticesinde birçok ilgi çekici konu da masada. Duruma ilişkin değerlendirmelerini aktaran Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına TF-X projesinden bahsetti.

Şugayev, Türkiye’nin milli muharip uçak çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını aktarmış. “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz.” diyen işbirliği dairesi başkanı, bu konuyu savunma sanayii alanındaki işbirlikleri noktasında değerlendirmeye hazır olduklarını aktarmış.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in prototip roketi 'Starhopper', 150 metre yüksekliğe ulaştı (VİDEO)"

Bilindiği üzere ülkemizde TF-X projesinde üretilecek uçakların motorları konusunda henüz net bir kanıya varılmış ya da varılan kesin fikir kamuoyu ile paylaşılmış değil. Teknoloji transferi ve yerli üretim konuları olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Rusya’nın bu noktada konuya nasıl yaklaşacağı merak konusu. İngiliz ve Ukrayna merkezli şirketler ile motor üretimi konusunda görüşmeler sürüyordu. Elektronik harp teçhizatı konusunda da Aselsan’ın zaten önemli ve nihayete ermiş çalışmaları olduğunu biliyoruz.



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Feyzuli 5 sa. en beğenilen
Teklifler göze güzel geliyor olabilir ama karşılığında istenilen şey belirtilmemiş. Zarfın niyeti belli ama içine açmadan yurdumun insanı "höö rusya bizden yahh" demesin. Türk asıllı her ülkeye rafinesini otobüsünü v.b kendi kültürünü benimsemesi karşılığında ve yerel kaynaklarını sömürerek veren Rusya hiç bir şeyi yardım olsun diye öylesine temin etmez.
Teklifler göze güzel geliyor olabilir ama karşılığında istenilen şey belirtilmemiş. Zarfın niyeti belli ama içine açmadan yurdumun insanı "höö rusya bizden yahh...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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selahattın ısık 5 sa.
Maket olana mi hala yere konamayan olana mi..?
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basartenk 5 sa.
Yaw he he
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Portraitclub 27 dk.
Daha yerli arabayı çıkaramayanlar uçağı nasıl çıkarsın? Tfx projesi de yerli araba ile aynı işte. Rusya kim ki güvenilecek? 40,50 yıl öncesine kadar her fırsatta Türkiye’ye baskı yapan bunlar değil miydi? Türkiye’nin NATO’ya girmesinin sebebi Rusya’dır. Zamanında Yeşilköy sahiline kadar gelen Rus askerlerini ne çabuk unuttunuz.
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Krone 34 dk.
Motor konusunda destek almak mantıklı olabilir.
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tttnet.net 1 sa.
ABD'nin stratejik ortak ve dost olduğu bir ortamda Rusya'dan da gayet dost ve müttefik olur.
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sefa1451 1 sa.
ümmet putini kırbaçlıyor.
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agtr 2 sa.
"...motorları konusunda henüz net bir kanıya varılmış.."
Bu ifade ne demek, motor kanısı ne anlama geliyor?
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 sa. agtr
'Hangi motorun kullanılacağı kesinleştirilememiş' gibi bir anlam çıkardım.
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gcb1903 3 sa. 12 Angry Men
Aptal birine aptal demek, hırsız birine hırsız demek, cahil birine cahil demek hakaret değildir. Hele ki arsız ise gereklidir.
Oku, tarihini öğren, kendin yorumlama, yorumlama kapasiten çok düşük, aklı dengesi yerinde insanların yorumlarına güven.
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12 Angry Men 2 sa. gcb1903
Hala hakaret ederek üste çıkmaya çalışıyorsun.
Yazdıklarının ıcınde 1 tane duzgun bır şey yok, karşındakıne hakaret etmekten baska bır şey yaptıgın yok. Benım yazdıklarımı çürütecek tek bir tane cümle kuramadın. Onun yerıne hakaret ederek konuyu degıstırıp, benı kendı sevıye ındırmeye calıstın.
Admınler sana gerekeni yapar hadi.
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orientem 3 sa.
Uçak motoru konusunda kesinlikle yardımları dokunabilir de elektronik harp konusunda bağımsız devam etmemiz daha mantıklı.
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gcb1903 3 sa. 12 Angry Men
Bu kadar cahil olmak için para mı alıyorsun?
Normal bir insan bu kadar cahil olamaz.
Şurada ilkokul mezunu 60 yaşında emekli işçi seninle aynı şeyleri söyleyebiliyor zaten.
İhtisas alanın nedir? Tarih okumadığın ortada. Sayısalcı olduğunu umut ediyorum. Pozitif bilimler yoruma kapalıdır, belki bu sayede senden bir şeyler katmadan, kitaba uyarak yaşayabilirsin.
Rusya babasının hayrına vermiyor, öyle bir iddia yok ortada. Burada kimse Rus teslimiyeti de istemiyor.
Mesele dengede kalabilmek.
ABD karşıtı olmak Rus hayranlığı değildir.
Farkındayım, iphone 1000 lira olsun, araba, alkol ucuz olsun da varsın ABD kucağında yaşayalım, varsın topraklarımız bölünsün diyen tayfadansın.
Ama biz Atatürk milliyetçileri için ABD mandası kabul edilemez.
Vardı o zamanlarda da. Atatürk Amasya, Sivas, Erzurum demeden anadoluyu gezip milli birlik, misak-ı milli, tam bağımsız Türkiye için savaşırken birileri "İngiliz mandası, ABD mandası" olalım diye bir yerlerini yırtıyordu, milli mücadeleye köstek oluyordu. Çünkü İngiliz, Amerikan ona para veriyordu, para vadediyordu.
Ve aynı dönemde şuan bir yerlerini yaladığın ABD değil Sovyetler destek oluyordu Atatürk'e. Kurtuluş Savaşı kahraman halkımız ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazanıldı ama silah ve mühimmatlar Sovyetler tarafından temin edildi.
Troll isen de lütfen cevap verme. Cahil olduğunu düşündüğüm için yazdım. Troll için verecek bilgi yok. Troller için okumadım genç cumhuriyet ve Osmanlı tarihini.
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12 Angry Men 3 sa. gcb1903
Hakaret ederek üste çıkmaya çalılan biz zavallısın, beni hiç şaşırtmadın.
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Jacobıan 3 sa.
putin dış politikanın kitabını yazıyor. düşük zekalı insanları kokusundan takip ediyor sanırım


tek bir hamleyle hem türkiye'yi natodan kopardı, hem para kazandı, hem hava savunma hamlelerini engelledi (nato silahları), hem bölgedeki en güçlü askeri gücü yalnızlaştırdı, hem idlib'i kazandı, hem de düşürülen uçağın intikamı olarak ikinci çuval ihtimali ufukta gözüküyor (suriyedeki kuşatma altına alınan gözlem taburu) belki de daha kötüsü. şimdi de ortak üretim vs yalanları. ufak yemler atıp fare yöneticileri kapana tamamen kapatma niyetinde. vallahi bravo
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serafon 48 dk. Jacobıan
Evet rusya bizden kat kat başarılı. Gerçi bizim tasvip etmeyeceğimiz yöntemler kullanıyor, askeriyesi ve istihbaratı çok güçlü, devlet içine çöreklenmiş ajan yapılar yok ya da çok daha.az ama yine de rusya her alanda ciddi ilerledi. Bizim lafta kalan ilerleme ve etkin olma söylemlerimizi çok daha başarılı bir şekilde yaptı. Tarım ve ekonomide de epey ilerledi. Mesela ışid ve ypg olaylarının kat kat fazlasını rusyaya yapmaya çalıştılar anında müdahale edip işin başında çözdü. Yerimizde rusya olsaydı 2012 de suriyeye girmiş ciddi alan hakimiyeti kurmuş ve olaylar büyümeden ezmişti. Biz çok ağır davrandık, sonra içimizdeki hainler devreye girdi olaylar patladı vs. Ama yine de asıl hedefi kaçırmamalıydık. Rusya olsa kaçırmazdı. Çünkü batıda ve rusyada devlet bütünlülüğü ve sürekliliği var bİzde ise yok maalesef.
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Some guy 4 sa.
Rusya yi bile kopegimiz ettik be helal olsun Reis. Adamlar s400 yolla diyoz yolluyolar, rus salatasi istiyoz yolluyolar. Rus karisi da yollasinlar
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