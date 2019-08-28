Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği

MAKS - 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında birçok Türk yetkili ve Türk savunma sanayii şirketi Rusya’da ziyaretlerde bulunuyor. Bu görüşmeler neticesinde birçok ilgi çekici konu da masada. Duruma ilişkin değerlendirmelerini aktaran Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına TF-X projesinden bahsetti.
Şugayev, Türkiye’nin milli muharip uçak çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını aktarmış. “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz.” diyen işbirliği dairesi başkanı, bu konuyu savunma sanayii alanındaki işbirlikleri noktasında değerlendirmeye hazır olduklarını aktarmış.
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Bilindiği üzere ülkemizde TF-X projesinde üretilecek uçakların motorları konusunda henüz net bir kanıya varılmış ya da varılan kesin fikir kamuoyu ile paylaşılmış değil. Teknoloji transferi ve yerli üretim konuları olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Rusya’nın bu noktada konuya nasıl yaklaşacağı merak konusu. İngiliz ve Ukrayna merkezli şirketler ile motor üretimi konusunda görüşmeler sürüyordu. Elektronik harp teçhizatı konusunda da Aselsan’ın zaten önemli ve nihayete ermiş çalışmaları olduğunu biliyoruz.
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Bu ifade ne demek, motor kanısı ne anlama geliyor?
Oku, tarihini öğren, kendin yorumlama, yorumlama kapasiten çok düşük, aklı dengesi yerinde insanların yorumlarına güven.
Admınler sana gerekeni yapar hadi.
Normal bir insan bu kadar cahil olamaz.
Şurada ilkokul mezunu 60 yaşında emekli işçi seninle aynı şeyleri söyleyebiliyor zaten.
İhtisas alanın nedir? Tarih okumadığın ortada. Sayısalcı olduğunu umut ediyorum. Pozitif bilimler yoruma kapalıdır, belki bu sayede senden bir şeyler katmadan, kitaba uyarak yaşayabilirsin.
Rusya babasının hayrına vermiyor, öyle bir iddia yok ortada. Burada kimse Rus teslimiyeti de istemiyor.
Mesele dengede kalabilmek.
ABD karşıtı olmak Rus hayranlığı değildir.
Farkındayım, iphone 1000 lira olsun, araba, alkol ucuz olsun da varsın ABD kucağında yaşayalım, varsın topraklarımız bölünsün diyen tayfadansın.
Ama biz Atatürk milliyetçileri için ABD mandası kabul edilemez.
Vardı o zamanlarda da. Atatürk Amasya, Sivas, Erzurum demeden anadoluyu gezip milli birlik, misak-ı milli, tam bağımsız Türkiye için savaşırken birileri "İngiliz mandası, ABD mandası" olalım diye bir yerlerini yırtıyordu, milli mücadeleye köstek oluyordu. Çünkü İngiliz, Amerikan ona para veriyordu, para vadediyordu.
Ve aynı dönemde şuan bir yerlerini yaladığın ABD değil Sovyetler destek oluyordu Atatürk'e. Kurtuluş Savaşı kahraman halkımız ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazanıldı ama silah ve mühimmatlar Sovyetler tarafından temin edildi.
Troll isen de lütfen cevap verme. Cahil olduğunu düşündüğüm için yazdım. Troll için verecek bilgi yok. Troller için okumadım genç cumhuriyet ve Osmanlı tarihini.
tek bir hamleyle hem türkiye'yi natodan kopardı, hem para kazandı, hem hava savunma hamlelerini engelledi (nato silahları), hem bölgedeki en güçlü askeri gücü yalnızlaştırdı, hem idlib'i kazandı, hem de düşürülen uçağın intikamı olarak ikinci çuval ihtimali ufukta gözüküyor (suriyedeki kuşatma altına alınan gözlem taburu) belki de daha kötüsü. şimdi de ortak üretim vs yalanları. ufak yemler atıp fare yöneticileri kapana tamamen kapatma niyetinde. vallahi bravo
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