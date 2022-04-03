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    Rusya, ISS kararını verdi: Yaptırımlar kaldırılana kadar işbirliği askıya alınacak

    Roskosmos başkanı Dmitry Rogozin ülkesinin Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki kararını açıkladığı bir paylaşımda yaptırımlar kaldırılana kadar işbirliğini durduracaklarını açıkladı.
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    Rusya, ISS operasyonlarını askıya alıyor
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    Rusya Federal Uzay Ajansı(Roskosmos) başkanı Dmitry Rogozin, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) üzerindeki planlarını paylaştı. Rogozin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla ülkeye uygulanan yaptırımlar kaldırılana kadar ISS işbirliğini durduracaklarını söyledi.

    'Yaptırımlar koşulsuz kaldırılmalı'

    ISS'in beş katılımcısından birisi olan Roskosmos, uzay istasyonu üzerindeki kararını açıkladı. Rogozin, ülkenin NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile olan proje bazlı ortaklığını askıya alacağını söyledi. Ayrıca ülke, ISS'in sürdürülebilirliği üzerinde üzerine düşenleri de yerine getirmeyecek.

    Rusça yaptığı paylaşımda Rogozin: "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortaklar arasındaki normal ilişkilerin yeniden kurulmasının ancak yasa dışı yaptırımların tamamen ve koşulsuz olarak kaldırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

    Rogozin, devlet TV kanalına yaptığı bir açıklamada uzay istasyonun uzaydaki konumunu ve yönünü korumak için ortak ülkelerin kendilerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Rusya'nın bu yaklaşımının ardından henüz diğer ülkeler tarafından bir açıklama gelmedi.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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