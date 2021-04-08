Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak

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Rusya, dijital para çalışmalarına başlayacağını duyuran en son ülke oldu. Rusya Merkez Bankası’nın çok kısa bir süre içerisinde dijital para testlerine başlaması bekleniyor.

Perşembe günü düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında yapılan açıklamada, ülkenin merkez bankası Bank of Russia’nın, 2022 yılının tamamını dijital ruble’nin testleri için ayıracağı duyuruldu. Bank of Russia yönetim kurulu üyesi Olga N. Skorobogatova, Bank of Russia’nın dijital ruble konusundaki yol haritası hakkında önemli detaylar paylaştı.

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Basın toplantısında konuşan Olga N. Skorobogatova, Bank of Russia’nın bu yılın Aralık ayına kadar dijital ruble platformunun bir prototipini oluşturmayı planladığını açıkladı. Ocak 2022'de mevzuat değişikliklerinin tasarlanması ve 2022'nin ilk çeyreğinde dijital ruble testinin başlaması planlanıyor.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexei Zabotkin ise dijital ruble’nin evrensel bir ödeme aracı olacağını söyledi.



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