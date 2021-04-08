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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak

    Dijital para konusunda istekli ülkelerin başında gelen Rusya, gelecek yıl dijital rublenin testlerine başlayacağını duyurdu.
    08 Nisan 2021, 19:00 (5 gün)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak
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    Rusya, dijital para çalışmalarına başlayacağını duyuran en son ülke oldu. Rusya Merkez Bankası’nın çok kısa bir süre içerisinde dijital para testlerine başlaması bekleniyor. 

    Perşembe günü düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında yapılan açıklamada, ülkenin merkez bankası Bank of Russia’nın, 2022 yılının tamamını dijital ruble’nin testleri için ayıracağı duyuruldu. Bank of Russia yönetim kurulu üyesi Olga N. Skorobogatova, Bank of Russia’nın dijital ruble konusundaki yol haritası hakkında önemli detaylar paylaştı. 

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin dijital para altyapısı için tarih verildi"

    Basın toplantısında konuşan Olga N. Skorobogatova, Bank of Russia’nın bu yılın Aralık ayına kadar dijital ruble platformunun bir prototipini oluşturmayı planladığını açıkladı. Ocak 2022'de mevzuat değişikliklerinin tasarlanması ve 2022'nin ilk çeyreğinde dijital ruble testinin başlaması planlanıyor.

    Öte yandan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexei Zabotkin ise dijital ruble’nin evrensel bir ödeme aracı olacağını söyledi.
     



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    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gayet mantıklı bir hareket
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım ABD'nin gani gani basılı dolarları dünyadan toplama dümeninin içine Rusların dijital ruble basması ile çomak sokulacak. ABD asla Doların değer kaybetmesini istemez, Rusların zengin olmasını da istemez. Ya Rus kripto borsalarına yeni bir saldırı olur ve kapatılır ya da kriptoların ipini çekerler.

    Rus Kripto Para Borsası Livecoin Kapanıyor!
    Daha önce bir hack olayına maruz kalan Rusya merkezli kripto borsası Livecoin, operasyonlarını durdurmaya karar verdi
    Yayın: 3 ay önce- 18/01/2021

    https://btcmagazin.com/rus-kripto-borsasi-livecoin-kapilarini-kapatiyor/
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    NePhThYs (Anil Isikalp) 5 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Soylediginizin haber ile tam olarak ilgisini anlamakla birlikte haberde bahsi gecen para borsalarda satilan turlerden olmayacaktir. Rubleye endeksli stable coin olarak cikacaktir. ABD'nin kapatacagi bir sey yok ortada. Ha derseniz ki dijital para eger full anonim olur ve teror destekleyici faaliyetlere kolaylik sagladigi icin saction uygulatir, bu farkli bir konu. Ruslar neye, nasil comak sokuluyor anlayamadim
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    L lollololo 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten kullandığımız paranın büyük çoğunluğu dijital değil mi? Yani bankadaki paralar dijital olarak tutulmuyor mu?



    Biri bilgilendirirse sevinirim
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    NePhThYs (Anil Isikalp) 5 gün ( Mesaj Silindi ) lollololo
    Onemli olan tum platformlarda ortak kullanilabilecek bir sistem ile dijital para uygulamasinin hayata gecmesi. Su anda her sirketin kendi uygulamasi var, her yerde bakiye tutmak gerekiyor. Bir de Turkiye'de dijital bankacilik uygulamalari odeme konusunda iyi gayet ancak Dunya'nin her yerinde durum boyle degil. Ikincisi ise dijital paranin kabulu. Su anda dijital odeme yontemlerini kimsenin kabul etmesi zorunlu degilken nakit paralarda urunu/hizmeti saglayan kisinin nakit parayi kabul etme zorunlulugu var (bir kac ulke haric). Bu nedenle gonul rahatligi ile bu cozumleri kullanamiyorsunuz ancak merkez bankasi sayisal paralari ile bu zorluk ortadan kalkacak, herkesin dijital parayi da kabul etmesi gerekecek. Diger bir nokta ise nakitin dijital paraya cevrilmesi, su anda her banka kendi platformu uzerinden yapiyor ya da eft gibi yontemlerle cozuluyor. Bunun ekstradan markette, restorantta vs her yerde yapabildiginizi dusunun. Daha cok soylenebilir ancak son onemli nokta ise banka hesabi olmayan kisilerin finansal urunlere erisimi. Mevcut duzende oldukca limitli ancak merkez bankasi sayisal parasi ile KYC/AML limitleri el verdigince illa banka hesabi sahibi olmadan da bu cozumler kullanilabilecek. Is ihracat/ithalat icin kullanilmasi, kayit disi ekonominin azaltilmasi, fintechlerin cogalabilecegi bir ekosistem kurmaya kadar gidiyor ancak bu noktalarda halka faydasi biraz dolayli oldugundan net gozlemlemek zor olacaktir
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