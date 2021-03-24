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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin dijital para altyapısı için tarih verildi

    Türkiye'nin ekonomi reformları arasında yer alan "dijital para" için tarih paylaşıldı. Dijital paranın altyapısı, bu sene sonuna kadar tamamlanacak.
    24 Mart 2021, 13:30 (Güncellendi, 3 sa.)
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    23
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    Türkiye'nin dijital para altyapısı için tarih verildi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart’taki toplantıda ekonomi reformlarını duyurmuştu. Duyurulan reformların ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgi paylaşmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarının takvimini paylaştı.

    Ekonomi reformları arasında dijital para hakkında bir eylem yer alıyor. Merkez Bankası; Türkiye’nin dijital parasının ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturacak. Bu altyapının 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacağı açıklandı. Dijital paranın kullanıma sunulması ise sonraki tarihlerde olacak.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia A100 kartını da madencilere sunabilir"

    Türkiye’nin oluşturacağı dijital para, diğer kripto para birimlerinden farklı bir para birimi olarak hayata geçecek. T.C. Merkez Bankası temelli olacak ve devlet güvenceli olacak. Bu tip merkez bankası temelli para birimlerine CBDC ismi veriliyor. Türkiye’nin para birimi de CBDC olarak hazırlanıyor.



    https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomi-Reform-Takvimi.pdf
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergi loading...
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    emregnu (Emre ONGUN) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) omer1739
    Hiç zannetmiyorum. Büyük ihyimalle 1TL'ye denk gelecek şekilde hazırlanır.
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Şeref60 (Şeref Berber) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    tl.yi çok baş göz ettikde kaldı dijital para
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    S SaHiN222 36 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunların ''Ekonomi reformu dedin mi'' Gülen gözler filmindeki Vecihi'nin uçakla dalışı sırasında Adile Naşit'in bu sefer başka türlü geliyor demesine benziyor. Bu sefer başka türlü vergi alacaklar gibi...
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    B bellatrixs 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Altyapıyı Avax ile yaparlarsa çok başarılı olur.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bakıyorum da "Dijital Para" ile "Kripto Para"yı aynı sanan ekonomi profesörü arkadaşlar var ve bu yüzden ezbere "vergi" demeye başlıyorlar :)
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bide ordan tokatlayalim diyorlar heralde
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    user_sevvv (user_sevvv ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CBDC : Cumhurbaşkanlığı Digital Coini 😂
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CBDC
    CumhurBaşkanıDeğerliCoin
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    01fatih (FATİH ÇELİK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi ya cidden .Adamlar enflasyona ve yüksek faize çözüm aramayıp başka atılımlara başlıyor. Bunlar sayfanın ön yüzünü okumadan sonuç kısmını okuyan kısım.
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsmi de akkoyun, çağrışım yaptırdı ak coin şeklinde yazıldığı gibi okunamayacağına göre :)
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tusd gibi 1tl ye eşit coin olması iyi olur.
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    dijital para, türk lirası ve
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