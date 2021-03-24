Türkiye'nin dijital para altyapısı için tarih verildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart’taki toplantıda ekonomi reformlarını duyurmuştu. Duyurulan reformların ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgi paylaşmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarının takvimini paylaştı.

Ekonomi reformları arasında dijital para hakkında bir eylem yer alıyor. Merkez Bankası; Türkiye’nin dijital parasının ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturacak. Bu altyapının 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacağı açıklandı. Dijital paranın kullanıma sunulması ise sonraki tarihlerde olacak.

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Türkiye’nin oluşturacağı dijital para, diğer kripto para birimlerinden farklı bir para birimi olarak hayata geçecek. T.C. Merkez Bankası temelli olacak ve devlet güvenceli olacak. Bu tip merkez bankası temelli para birimlerine CBDC ismi veriliyor. Türkiye’nin para birimi de CBDC olarak hazırlanıyor.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomi-Reform-Takvimi.pdf

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