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    Anlık Bildirim

    Rusya, dronlarla saldırı altında: Büyük şehirlerde GPS sinyalleri kesildi

    Ukrayna'nın uzun menzilli dronlarla saldırmasının ardından, Rusya'nın büyük şehirlerinde GPS sinyallerinin kesintiye uğradığı bildirildi.                        
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    gps sinyal bozma rusya ukrayna Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Rusya’nın birkaç büyük şehrinde GPS kesintisinin yaşandığı bildirildi. Uzmanlar, sinyal kesintisinin navigasyon için GPS sistemini kullanan insansız hava araçlarını devre dışı bırakmak için kullanılacağını düşünüyor.

    GPS sinyalleri nasıl kesintiye uğradı?

    Uydu navigasyon sistemiyle ilgili sorunları uçaktan alınan veriler aracılığıyla izleyen bir takip sistemi olan GPSJam ile GPS sinyallerinin kesildiği fark edildi. Aralık ayının başından bu yana Saratov, Volgograd ve Penza’da GPS arızası yaşandı. Tüm bu şehirler doğru Rusya’da ve Ukrayna sınırına yakın. GPSJam veri tabanı, 5 Aralık’ta Rusya’da küçük miktarda parazit kaydetti. Kesintilerin çoğu Moskova ve çevresinde tespit edildi. Ancak GPSJam tarafından toplanan veriler, 11 Aralık’tan bu yana navigasyon sisteminin çok sayıda bölgede etkilendiğini gösteriyor. Kablosuz veri analiz şirketi Aurora Insight da Aralık ayının başlarında bölgeden GPS sinyal seviyelerinde bir artış saptadı.

    Rusya’nın büyük çaplı işgalinin başlangıcında, Şubat ayında, yalnızca Moskova’da GPS arızası yaşanmıştı. Veri tabanı, son aylarda Rusya genelinde minimum sinyal kesintisi olduğunu belgeledi. Rusya’nın Finlandiya ile sınırı yakınlarında GPS arızaları bildirildi. Peki, Küresel Navisyon Uydu Sistemleri (GNSS) nasıl kesintiye uğrayabiliyor?

    Jamming (sinyal bozma), radyo sinyallerini zayıflatırken, spoofing (yanıltıcı sinyal) sahte sinyaller oluşturuyor. Sinyal bozma, donların uçmasını engelleyebiliyor, harita uygulamalarını da bozabiliyor.

    Veriler nasıl kaydediliyor?

    GPSJam, GPS sistemini takip eden büyük çaplı girişimlerden biri. Bu sistem, yer tespiti için uçaklar tarafından iletilen ADS-B sinyallerini kullanıyor. GPSJam, havacılığa meraklı kişilerin katıldığı bir ağ olan ADS-B Exhange’den gelen ADS-B verilerini kullanıyor. GPS sinyali karıştırma durumunu ortaya çıkarmak için bu veriler günlük olarak derleniyor. GPSJam haritası, olası parazit kırmızı altıgenlerle, hafif parazit sarıyla, parazit olmadığını da yeşille gösteriyor. Kırmızılı alanlar, GPS’in kesin olarak bozulduğu bölgeler oluyor.

    Öte yandan GPS kesintileri uzaydan da takip edilebiliyor. GNSS kesintilerini tespit etmek için uyduları kullanan Aurora Insight’ın verilerine göre, Ağustos ayından bu yana Rusya’nın doğusunda sinyal gücünde artış oldu. Şirket, GPS sinyal seviyelerindeki artışın belli GPS alıcılarını etkileyebildiğini ancak sinyalleri bozacak seviyede olmadığını belirtti.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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