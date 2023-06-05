Ryzen 7 7800X3D çıkışından hemen sonra indirim aldı: MSRP'nin altında düştü

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında Zen 4 3D V-Cache işlemcilerini duyuran AMD, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak PC pazarında yaşanan durgunluk ve talep sorunları, AMD başta olmak üzere önde gelen üreticileri etkilemeye devam ediyor. Öyle ki CPU devi, çeşitli pazarlarda indirimlere imza atmaya başladı. Son olarak Ryzen 7 7800X3D, çıkışından bir ay sonra MSRP'nin altına düştü.

Ryzen 7 7800X3D çıkışından bir ay sonra indirim aldı

Bilmeyenler için AMD Ryzen 7 7800X3D, Nisan 2023'te 449 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüldü. 2. Nesil V-Cache ile daha verimli bir önbellek tasarımına kavuşan işlemcide, 8 çekirdek 16 izlek, 5.0 GHz'lik maksimum saat hızı, 104 MB önbellek (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) bulunuyor. TDP ise 120W.

Paylaşılan raporlara göre yeni işlemci, an itibarıyla ABD ve Çin pazarında yer alan eBay gibi çeşitli perakende platformlarında 399 dolarlık bir fiyata geriledi. Bu rakam, şimdiye kadar işlemcide gördüğümüz en düşük fiyat diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Ryzen 7 7800X3D'ye ek olarak AMD Ryzen 9 7950X3D ve Ryzen 9 7900X3D modellerinin de MSRP'nin altına düştüğünü belirtelim. Bu noktada serinin amiral gemisi modeli 627 dolar, bir alt model ise 459 dolara geriledi. Ayrıca üç işlemcinin tümü, 60 dolarlık Star Wars Jedi: Survivor ile birlikte sunuluyor.

AMD RX 7600 çıkar çıkmaz indirim aldı! Fiyatı MSRP'nin altında 1 hf. önce eklendi

Fiyat indirimlerinin ülkemizde geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Niketim bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Ancak PC pazarında yaşanan talep sorunları düşünüldüğünde, indirimlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Ryzen 7 7800X3D çıkışından bir ay sonra indirim aldı