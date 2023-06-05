Ryzen 7 7800X3D çıkışından hemen sonra indirim aldı: MSRP'nin altında düştü

Ryzen 7 7800X3D çıkışından bir ay sonra indirim aldı
Bilmeyenler için AMD Ryzen 7 7800X3D, Nisan 2023'te 449 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüldü. 2. Nesil V-Cache ile daha verimli bir önbellek tasarımına kavuşan işlemcide, 8 çekirdek 16 izlek, 5.0 GHz'lik maksimum saat hızı, 104 MB önbellek (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) bulunuyor. TDP ise 120W.
Paylaşılan raporlara göre yeni işlemci, an itibarıyla ABD ve Çin pazarında yer alan eBay gibi çeşitli perakende platformlarında 399 dolarlık bir fiyata geriledi. Bu rakam, şimdiye kadar işlemcide gördüğümüz en düşük fiyat diyebiliriz.
Fiyat indirimlerinin ülkemizde geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Niketim bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Ancak PC pazarında yaşanan talep sorunları düşünüldüğünde, indirimlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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