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    AMD Radeon RX 7600 XT 16GB tanıtıldı: RTX 4060'a rakip geliyor

    AMD, RDNA 3 mimarisinin bütçe ekran kartı AMD RX 7600 XT modelini resmen duyurdu. RX 7600 XT 16GB fiyatı, özellikleri ve performansı başta olmak üzere tüm detaylar haberimizde.
    AMD Radeon RX 7600 XT 16GB tanıtıldı! RTX 4060'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon RX 7600 modelinin daha güçlü sürümü üzerinde hazırlıklarını tamamladı. RDNA 3 mimarisinin yeni üyesi RX 7600 XT, CES 2024 kapsamında resmen duyuruldu. Daha yüksek bellek kapasitesi ve saat hızlarıyla güncellenen ekran kartı, RTX 4060'a rakip olacak. İşte AMD RX 7600 XT özellikleri ve fiyatı.

    AMD RX 7600 XT neler sunuyor?

    Kaçıranlar için AMD RDNA 3 mimarisi, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartlara kıyasla, watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı sunuyor. Tabii ki bu gelişmenin üretim süreci ve mimari düzeydeki ilerlemeler ile kaydedildiğini belirtelim. Bu noktada RX 7600 XT 16GB, temel modelde karşımıza çıkan Navi 33 XL kalıbını koruyor.

    Radeon RX 7600 XT, 2.048 çekirdek, 2,47GHz temel saat hızı ve 2,76GHz oyun frekansı ile karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak 18 Gbps 16GB GDDR6 bellek ile güncellenen kart, 128 bit bellek veriyolu, 32 MB Infinity Cache (2.nesil) boyutu, 32 CU ve 64 AI hızlandırıcıya sahip olacak. Ayrıca AMD, RX 7600 XT modeline ait tüm kartların DisplayPort 2.1'i destekleyeceğini doğruladı. 

    AMD'ye göre kartın güç tüketimi, bellek boyutundaki artış nedeniyle 165W'dan 190W'a çıkıyor. Bu doğrultuda tek veya çift 8-Pinli güç bağlantısı ile desteklenecek.

    • Mimari: RDNA 3 TSMC N6
    • GPU: Navi 33 XL
    • Temel saat hızı: 2.47 GHz
    • Boost saat hızı: 2.76 GHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6 18Gb/s
    • Bellek arayüzü: 128 bit
    • TDP: 190W
    • İşlem Birimi (CU): 32
    • Bağlantı: 1/2x 8-pin

    Gelelim performans rakamlarına, AMD'ye göre RX 7600 XT 16GB, maksimum ayarlar ve ışın izlemeyle 1080p/1440p (2K) oyunculuğu hedefliyor. Sunum görüntülerinde RTX 2060 ile karşılaştırılan GPU, rakibinden yüzde 30 ila 90 arasında daha yüksek performans sergiliyor. Ancak bu kıyaslamanın çoğunlukla FSR 1/2 ile yapıldığını belirtelim. Kağıt üzerinde ise RTX 4060'ın karşısına konumlanıyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Radeon RX 7800 XT, 24 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak. Kartın fiyatı ise şu anda 329 dolar olarak belirlendi. Yani standart modelden 60 dolar daha pahalı olacak. Rakibi RTX 4060'ın ise 300 dolar civarında satışa sunulduğunu belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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