AMD Radeon RX 7600 XT 16GB tanıtıldı: RTX 4060'a rakip geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, Radeon RX 7600 modelinin daha güçlü sürümü üzerinde hazırlıklarını tamamladı. RDNA 3 mimarisinin yeni üyesi RX 7600 XT, CES 2024 kapsamında resmen duyuruldu. Daha yüksek bellek kapasitesi ve saat hızlarıyla güncellenen ekran kartı, RTX 4060'a rakip olacak. İşte AMD RX 7600 XT özellikleri ve fiyatı.

AMD RX 7600 XT neler sunuyor?

Kaçıranlar için AMD RDNA 3 mimarisi, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartlara kıyasla, watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı sunuyor. Tabii ki bu gelişmenin üretim süreci ve mimari düzeydeki ilerlemeler ile kaydedildiğini belirtelim. Bu noktada RX 7600 XT 16GB, temel modelde karşımıza çıkan Navi 33 XL kalıbını koruyor.

Radeon RX 7600 XT, 2.048 çekirdek, 2,47GHz temel saat hızı ve 2,76GHz oyun frekansı ile karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak 18 Gbps 16GB GDDR6 bellek ile güncellenen kart, 128 bit bellek veriyolu, 32 MB Infinity Cache (2.nesil) boyutu, 32 CU ve 64 AI hızlandırıcıya sahip olacak. Ayrıca AMD, RX 7600 XT modeline ait tüm kartların DisplayPort 2.1'i destekleyeceğini doğruladı.

AMD'ye göre kartın güç tüketimi, bellek boyutundaki artış nedeniyle 165W'dan 190W'a çıkıyor. Bu doğrultuda tek veya çift 8-Pinli güç bağlantısı ile desteklenecek.

Mimari: RDNA 3 TSMC N6

RDNA 3 TSMC N6 GPU: Navi 33 XL

Navi 33 XL Temel saat hızı: 2.47 GHz

2.47 GHz Boost saat hızı: 2.76 GHz

2.76 GHz Bellek : 16 GB GDDR6 18Gb/s

: 16 GB GDDR6 18Gb/s Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit TDP: 190W

190W İşlem Birimi (CU): 32

32 Bağlantı: 1/2x 8-pin

Gelelim performans rakamlarına, AMD'ye göre RX 7600 XT 16GB, maksimum ayarlar ve ışın izlemeyle 1080p/1440p (2K) oyunculuğu hedefliyor. Sunum görüntülerinde RTX 2060 ile karşılaştırılan GPU, rakibinden yüzde 30 ila 90 arasında daha yüksek performans sergiliyor. Ancak bu kıyaslamanın çoğunlukla FSR 1/2 ile yapıldığını belirtelim. Kağıt üzerinde ise RTX 4060'ın karşısına konumlanıyor.

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Aktarıldığı kadarıyla Radeon RX 7800 XT, 24 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak. Kartın fiyatı ise şu anda 329 dolar olarak belirlendi. Yani standart modelden 60 dolar daha pahalı olacak. Rakibi RTX 4060'ın ise 300 dolar civarında satışa sunulduğunu belirtelim.

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