Ryzen işlemci alana ücretsiz Horizon Zero Dawn kampanyası

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AMD'den yine oyuncuları sevindirecek güzel bir kampanya geldi. Ryzen işlemci alana Horizon Zero Dawn: Complete Edition ücretsiz dağıtılacak. Türkiye'de de seçili satıcılarda geçerli olan kampanya bu ayın sonuna kadar sürecek.

Kampanya 10-30 Haziran tarihleri arasında geçerli. Bu tarihler arasında Vatan Bilgisayar veya Akortek Bilişim'den (Teknobiyotik) Ryzen 3600 ve üzeri işlemci alırsanız Horizon Zero Dawn oyunu için size bir kupon verilecek. Bu kuponu 30 Temmuz'a kadar Steam platformunda aktif edebileceksiniz.

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Kampanyanın geçerli olduğu işlemciler:

AMD Ryzen™ 9 3950X

AMD Ryzen™ 9 3900X

AMD Ryzen™ 7 3800X

AMD Ryzen™ 7 3700X

AMD Ryzen™ 5 3600X

AMD Ryzen™ 5 3600

Oyun: Horizon Zero Dawn™ Complete Edition PC Edition

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Infamous serisinin yapımcısı Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, ilk olarak 2017 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. 10 milyondan fazla kopya satarak müthiş bir başarıya imza atan oyun çok yakında PC oyuncularıyla buluşacak.

Sony'nin Horizon Zero Dawn'ı PC için duyurması oyun sektöründe büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmişti. Sony ilk kez doğrudan haklarına sahip olduğu bir oyunu PC'ye çıkarıyor. Sektörden güvenilir kaynaklar ise burada Horizon'ın sadece bir başlangıç olduğunu ve diğer bazı PS-özel oyunlarının da yakında PC'ye çıkabileceğini belirtiyor.

Horizon Zero Dawn PC versiyonu bu yaz içerisinde Steam'de yayınlanacak. Kesin çıkış tarihinin çok yakında açıklanması bekleniyor.

https://www.pcgamer.com/buy-a-select-amd-ryzen-cpu-and-get-horizon-zero-dawn-for-free/

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