Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor

    Yaklaşık 3 hafta önce Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edileceği iddia edildi. Hava savunma sistemi konvoy halinde Sinop'a ulaştırılmıştı.
    6 gün
    5,2b
    2
    22
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini 16-17 Ekim tarihleri arasında test edeceği iddiaları güçleniyor. Karadeniz'de ilan edilen NAVTEX ve Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihleri arasında atışlı eğitim için kapalı olacağı biliniyor.

    Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu.

    Reuters haber ajansına göre NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken, "Füze atışı yapılacaktır" ifadesi de yer alıyor.

    Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için biri atış eğitimi, diğer ikisi ise askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    leoga66 (Kira qwe) 6 gün smart1978
    Dostum sakin ol :) Facebookda-Twitterda fazla gezme bence akıl sağlına çok zararlı. Her görüğüne de inanmasan senin için daha iyi olabilir.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 6 gün smart1978
    internetdeki her şey aksi kanıtlanana kadar yalandır. bu prensip ile
    yaklaşınca cevap basit, yalan
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün
    Birileri yine çok üzülecek.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 13 sa.
    Bizi kıskanacaklar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 5 gün
    Önce eba'ya girip ders dinlemeyi başaralım. Bu aleti kontrol etmeye giremezsek drone düşüremeyiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 6 gün
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün
    Birileri yine çok üzülecek.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vedkum 6 gün
    İnşallah trup'tan test edersen ambargo koyarım twiti gelmez
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NT2L 6 gün
    Kardeşim bu tayyipten ne çektik yaw. Sal artık sal bizim Sinop'u
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 6 gün NT2L
    Belki de o yüzden yıllardır Sinop’u kazanamıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Juggernaut005 6 gün
    İlk füze atışı gerçekleştirilmiş herhalde internette yayılan videolara göre
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reaglew 6 gün
    Ben inanmıyorum bu s-400'lerin kullanılacağına kordinat vereyim de bizim eve sıksınlar 3-5 tane anca öyle inanırım
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 6 gün
    Ruslar Türkiye de askeri üs kuracaklar! . Nükleer Santraller de paravan. 3 tanesi kesinleşen. Sinop ve Marmara Da Karadeniz e bakan Bulgaristan a yakın tarafta yapılacak.

    Netice buralar Rus toprağı gibi olacak! ...

    Bu bir iddia mıdır?
    4 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    leoga66 (Kira qwe) 6 gün smart1978
    Dostum sakin ol :) Facebookda-Twitterda fazla gezme bence akıl sağlına çok zararlı. Her görüğüne de inanmasan senin için daha iyi olabilir.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 6 gün smart1978
    internetdeki her şey aksi kanıtlanana kadar yalandır. bu prensip ile
    yaklaşınca cevap basit, yalan
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 6 gün smart1978
    İddianın kaynağına göre değişir, kaynağı birinin vücudunun alt taraflarına gelen bir organından çıkmışa benzediği için baya komik bir iddia denilebilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 gün smart1978
    Ülkeler yeni sistemde kendi rollerini bir üst seviyeye çıkartmak için sürekli taraf veya strateji değiştiriyor. Rusya bu dönemde inanılmaz pasif kaldı yani gözle görülür bir aksiyonu olmadı. Bu aldığınız bilgi ileride doğru olur mu göreceğiz ama Amerika'nın İncirlik Hava Üssünden çıkıp Yunanistan'a kovuşlanacağı bir gerçek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Murat.Ak (Murat Ak) 6 gün
    Bir kere de cebimizden çıkan milyar dolarlarımızın çöpe gitmediğini görelim lütfen ??. Bizim cebimizden bizim cebimizden bizim cebimizden başkasının değil
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5232 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    s-400, sinop ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri türk silahlı kuvvetleri karadeniz hava savunma sistem Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera 6 gün AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı 6 gün Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi 6 gün "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik" 6 gün 2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı 6 gün Mi Band 5 artık Türkçe! "Xiaomi Mi Band 5 incelemesi" 6 gün Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz 6 gün Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı 6 gün Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir 6 gün Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı 6 gün Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor 6 gün Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir 6 gün Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi 6 gün Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi 6 gün PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı 6 gün Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı 6 gün Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi 6 gün PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor? 6 gün iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor Sonraki Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı 1 hf. Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir 1 hf. Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor 1 hf. iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır 1 hf. Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız