S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor

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Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini 16-17 Ekim tarihleri arasında test edeceği iddiaları güçleniyor. Karadeniz'de ilan edilen NAVTEX ve Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihleri arasında atışlı eğitim için kapalı olacağı biliniyor.

Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu.

Reuters haber ajansına göre NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken, "Füze atışı yapılacaktır" ifadesi de yer alıyor.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için biri atış eğitimi, diğer ikisi ise askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti.

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