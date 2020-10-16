S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini 16-17 Ekim tarihleri arasında test edeceği iddiaları güçleniyor. Karadeniz'de ilan edilen NAVTEX ve Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihleri arasında atışlı eğitim için kapalı olacağı biliniyor.
Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu.
Reuters haber ajansına göre NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken, "Füze atışı yapılacaktır" ifadesi de yer alıyor.
Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için biri atış eğitimi, diğer ikisi ise askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
yaklaşınca cevap basit, yalan