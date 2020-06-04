S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu

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AMD’yi kötü günlerinde adeta sırtlayarak ayağa kaldıran ve bugün hem grafik hem de işlemci sektöründe rakiplerinin korkulu rüyası haline getiren Lisa Su haklı bir şekilde kazançlarını da katladı.

En yüksek kazanan CEO

Associated Press; ABD’nin 500 büyük şirketini içine alarak hazırlanan S&P 500 endeksinde 2019 yılının en çok kazanan CEO’sunu belirlemek için anket gerçekleştirdi. 2011 yılından bu yana yapılan anket sonucunda Lisa Su en fazla kazanan CEO ünvanını elde etti.

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EPYC sunucu işlemcileri, Ryzen masa üstü işlemcileri ve Radeon grafik birimleri gibi AMD’nin çok önemli silahlarının hazırlanmasında büyük emeği olan Lisa Su sayesinde firma hızlı bir yükseliş içerisine girdi. Son yılların en yüksek faaliyet karına imza atan firma ayrıca üst üste kar açıklama rekorunu da kırdı.

2019 yılında Lisa Su’nun toplam kazancı 58.5 milyon dolar olarak gerçekleşirken bunun 56 milyon doları hisse senedi, 1.2 milyon doları ikramiye ve 1 milyon doları da yıllık maaş olarak yansıdı. Yani Lisa Su şirketin hisselerini değerlendirdiği ölçüde kazanmış oldu.

Bu sonuçlarla ilk kez S&P 500 endeksinde bir bayan yönetici zirveye çıktı. Firmalar arasında sadece 20 bayan yönetici mevcut ve Lisa Su en çok kazanan erkek yöneticiden 13 milyon dolar daha fazla kazandı.

https://www.techpowerup.com/268019/amd-ceo-lisa-su-tops-earnings-as-highest-paid-ceo-in-the-s-p-500

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