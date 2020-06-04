Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu

    Son 5 yıldır AMD tarihinde önemli hamlelerin arkasındaki isim olan Lisa Su, şirketin hisselerine değer kazandırdıkça kendisi de kazandı ve en çok kazanan CEO oldu.
    3 sa.
    785
    23
    11
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu
    Tam Boyutta Gör

    AMD’yi kötü günlerinde adeta sırtlayarak ayağa kaldıran ve bugün hem grafik hem de işlemci sektöründe rakiplerinin korkulu rüyası haline getiren Lisa Su haklı bir şekilde kazançlarını da katladı.

    En yüksek kazanan CEO

    Associated Press; ABD’nin 500 büyük şirketini içine alarak hazırlanan S&P 500 endeksinde 2019 yılının en çok kazanan CEO’sunu belirlemek için anket gerçekleştirdi. 2011 yılından bu yana yapılan anket sonucunda Lisa Su en fazla kazanan CEO ünvanını elde etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel gözüne Lisa Su’yu kestirdi

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    EPYC sunucu işlemcileri, Ryzen masa üstü işlemcileri ve Radeon grafik birimleri gibi AMD’nin çok önemli silahlarının hazırlanmasında büyük emeği olan Lisa Su sayesinde firma hızlı bir yükseliş içerisine girdi. Son yılların en yüksek faaliyet karına imza atan firma ayrıca üst üste kar açıklama rekorunu da kırdı.

    2019 yılında Lisa Su’nun toplam kazancı 58.5 milyon dolar olarak gerçekleşirken bunun 56 milyon doları hisse senedi, 1.2 milyon doları ikramiye ve 1 milyon doları da yıllık maaş olarak yansıdı. Yani Lisa Su şirketin hisselerini değerlendirdiği ölçüde kazanmış oldu.

    Bu sonuçlarla ilk kez S&P 500 endeksinde bir bayan yönetici zirveye çıktı. Firmalar arasında sadece 20 bayan yönetici mevcut ve Lisa Su en çok kazanan erkek yöneticiden 13 milyon dolar daha fazla kazandı.



    https://www.techpowerup.com/268019/amd-ceo-lisa-su-tops-earnings-as-highest-paid-ceo-in-the-s-p-500 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    lofer_freud (Ömer Cihan) 1 sn.
    Yabancı kaynaklarda bazı Donanımhaber kullanıcılarına mirasından pay verecekmiş diyolla. :) Noterle görüşmüş diyolla.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 dk.
    Bu şirketleri ya Asyalılar kalkındırıyor ya Yahudiler. Arkandayız Lisa Su sıra Nvidia'da.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    emirdovencioglu 24 dk. yeni yorumcu
    kadın işin hakkını veriyor. parasını da hak etmiştir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 40 dk.
    Silikon vadisinin hanım ablası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 57 dk.
    Intel ve Nvidia'nın hükmünü bitirip, getirdiği rekabetle piyasaya su serpen, çiçek açan kadın gibi kadın Lisa Su.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    koyunsayar 2 sa.
    Benimle evlenir mï acaba ?ben eve bakarim parasını harcarım oda çalışır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    relling (Furkan Karagöz) 2 sa.
    Başarı olarakta en iyisi zaten kolay değil fx döneminden sonra bu kadar toplamak şirketi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azatbertan 2 sa. yeni yorumcu
    kadın AMD yi uçurdu hak ediyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    REDSTONE (REDSTONE ) 2 sa.
    Haber içeriğindeki CPU kısmına katılmayanlar varsa zaten son birkaç yıldır PC dünyasının içindiler mi bunu bi' sorgulamaları gerekir. Ancak, GPU kısmına maalesef ki tamamıyla katılmak mümkün değil. Giriş-Orta/Orta-Üst seviyeler için rakibi ile (sürücü sorunlarını bi' kenara bırakırsak) kısmen rekabette denebilse de Üst-En Üst seviyelerde NVIDIA uzun zamandır rakipsiz konumdadır. AMD'nin bir an önce sürücü ekibini ciddi ciddi gözden geçirmesi gerekmektedir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa.
    Valla ben AMD sahipleri olsam helal olsun son kuruşuna kadar derdim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emreyy0034 +98 alaz1903 +94 Mutlak.Sıfır +81 smart1978 +75 f.saricam +74 gizza +66 fortune1905 +64 RmzBurak +62 2019daDHyekatilmak +62 ylodmr +59
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kaptanos ilk kez +185 2 Six Feet Under. ilk kez +134 3 imperial crusader 2. kez +119
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    23 Kişi Okuyor (10 Üye, 13 Misafir) 11 Masaüstü 12 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    785 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, lisa su ve
    2 etiket daha lisa su highest paid ceo Donanım
    Facebook Sayfası254b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı290b
    Instagram Profili47,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar 39 dk. Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek 1 sa. Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor 1 sa. TurkNet'e 13 TL zam geldi 1 sa. Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 sa. Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak 2 sa. Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu Sonraki Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak 4 sa. SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 4 sa. Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor 4 sa. Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor 17 sa. Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra 17 sa. MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı 18 sa. Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek 18 sa. iPhone SE 2020'i kim neden alır? iPhone SE 2020 inceleme 18 sa. Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi kullanıma sunuldu 18 sa. Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran) 19 sa. Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız 19 sa. iPhone 12 seri üretimi başlıyor 20 sa. Çin uygulamalarını tespit eden uygulamayı Google kaldırdı 20 sa. Makyajlı Kia Picanto, yeni motor ve teknolojileriyle sahnede 21 sa. Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor 21 sa. Xiaomi Mi Band 4'ün Avrupa'ya özel, Mastercard destekli NFC sürümü geliyor 22 sa. iPad Air sonunda Lightning'den USB-C'ye geçiş yapıyor 22 sa. Huawei'nin ekran altı kameralı telefonunun tasarımı ortaya çıktı 23 sa. LG K41s Türkiye’ye geliyor 23 sa. 2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi