Yılın beklenen oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023'e ertelendi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini GSC Game World'ün yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan korku oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'den kötü haber geldi.

Resident Evil serisinden yeni haberler geldi 23 sa. önce eklendi

Normalde 28 Nisan 2022'de çıkış yapması beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, geçtiğimiz aylarda Aralık ayına ertelenmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde gelen habere göre oyun 2023'e ertelendi. Ne yazık ki net bir tarih de verilmedi. Bu ertelemedeki sebep ise çalışanların birçoğunun Ukrayna - Rusya arasındaki savaşta ülkelerini korumak istemesi. Bildiğiniz gibi Ukrayna'daki birçok vatandaş savaşa katılmış durumda.

S.T.A.L.K.E.R. 2, 2023'te Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Oyun ilk günden Xbox Game Pass'ten erişilebilir olacak. Oyun kesinlikle görselliğiyle dikkat çeken bir yapım. Yeni paylaşılan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Yeni Fragman

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023'e ertelendi