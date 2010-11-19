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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Saab, Los Angeles Auto Show'da tamamen elektrikli otomobili 9-3 ePower'ı sergiledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Saab, Los Angeles Auto Show'da tamamen elektrikli otomobili 9-3 ePower'ı sergiledi
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Büyük bir hayran kitlesine sahip İsveçli otomobil üreticisi Saab, dizel-hybrid otomobil geliştireceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra yeni modeli tamamen elektrikli 9-3 ePower'ı Los Angeles Auto Show'da sergiliyor.

Şimdilik üretim versiyonu geliştirilmeyen protototip 9-3 ePower'dan 70 adet bir araya getirilerek İsveç'te günlük hayatta test ediliyor. 184 beygirlik elektrikli motora sahip otomobil ön tekerleklerden tahrik ediliyor. 35.5 kWh enerjili lityum-iyon bataryalara sahip 9-3 ePower, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 9.5 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 150 kilometre/saat olarak verilmiş. Bataryaları tam doluyken 200 kilometre yol alması hedeflenen 9-3 ePower'ın standart prizlerden 3 ila 6 saat arasında şarj olabileceği belirtiliyor.

Saab CEO'su Jan Åke Jonsson yaptığı açıklamada, ''2015 yılına kadar, yılda 500.000 elektrikli otomobil satılmaya başlanacak ve biz Saab olarak bu gelişen sektörün öncülerinden olmak istiyoruz.'' dedi.

Saab, Los Angeles Auto Show'da tamamen elektrikli otomobili 9-3 ePower'ı sergiledi
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Momo-Oz 9 yıl
-Ahmet ;aha 1 km ilerde opet var hemen gireyim
-Aylim ;tmm aşkım hem su flanda almış oluruz ..
ve opete girerler pompacı sorar
-Pompacı ; buyrun
-Ahmet ; Abi ince uçlu şarz aletin varmı ??
K000OPPP XD XD
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Akarsu. 9 yıl
Bu dizel-hibrid işi tutacak gibi. Kısa vadede en uygun çözüm gibi görünüyor.
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eryen 9 yıl
teslamotors.com/...
Fabrikasyon seri üretimleri olmasa da, hali hazırda isteyen alabiliyor.
İlk olarak Roadster olarak üretime giren firma Model S ile günlük kullanımı mümkün bir araç sunuyor.
2011 olmadı 2012de garaja atacağım bir tane.
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mufat 9 yıl
3 ila 6 saat ne demek? belli bir saati yok mu bunun
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Duratorq 9 yıl

mufat

3 ila 6 saat ne demek? belli bir saati yok mu bunun


Plug-in olarak şarj edilebilen otomobillerin şarj süreleri net olarak değil de belli bir saat aralığında veriliyor, hepsi bu şekilde.
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hunter87 9 yıl

mufat

3 ila 6 saat ne demek? belli bir saati yok mu bunun



110v luk prizlerden 6, 220v luk prizlerden ise 3 saatte şarj oluyorlar.
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funkmaster 9 yıl
İnce uçlu Saab şarzı olan var mı?
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-BoZ- 9 yıl

funkmaster

İnce uçlu Saab şarzı olan var mı?





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OverClocK1ng 9 yıl
184 beygirlik elektrikli motora sahip otomobil ön tekerleklerden tahrik ediliyor.

Tahrik etmeyince gitmiyormuş.
Hadi bu ön tekerlerden. Bizim piyasadaki araçlar neresinden tahrik ediliyorlar ?
:))
"Yaw çok tahrik oldum. Gideyim bari. :P"
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peters 9 yıl
bataryaların tam doluyken 200km gitmesi çok güzel.
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sierra 9 yıl
mükemmel, stationı bile güzel şu aracın :)
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Beetle Juice 9 yıl
hayalimdeki araba ancak benzinlisi.
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