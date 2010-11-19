Saab, Los Angeles Auto Show'da tamamen elektrikli otomobili 9-3 ePower'ı sergiledi

Büyük bir hayran kitlesine sahip İsveçli otomobil üreticisi Saab, dizel-hybrid otomobil geliştireceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra yeni modeli tamamen elektrikli 9-3 ePower'ı Los Angeles Auto Show'da sergiliyor.

Şimdilik üretim versiyonu geliştirilmeyen protototip 9-3 ePower'dan 70 adet bir araya getirilerek İsveç'te günlük hayatta test ediliyor. 184 beygirlik elektrikli motora sahip otomobil ön tekerleklerden tahrik ediliyor. 35.5 kWh enerjili lityum-iyon bataryalara sahip 9-3 ePower, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 9.5 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 150 kilometre/saat olarak verilmiş. Bataryaları tam doluyken 200 kilometre yol alması hedeflenen 9-3 ePower'ın standart prizlerden 3 ila 6 saat arasında şarj olabileceği belirtiliyor.

Saab CEO'su Jan Åke Jonsson yaptığı açıklamada, ''2015 yılına kadar, yılda 500.000 elektrikli otomobil satılmaya başlanacak ve biz Saab olarak bu gelişen sektörün öncülerinden olmak istiyoruz.'' dedi.