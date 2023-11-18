Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı!

Tam Boyutta Gör SpaceX'in Starship megaroketinin ilk fırlatma denemesinin üzerinden yaklaşık yedi ay geçti. Nisan ayında yapılan test fırlatılışında Starship, başarılı bir şekilde fırlatma rampasından havalanmış olsa da teknik bir sorun nedeniyle havada imha edilmiş ve görev kısmen başarısız olmuştu. Şimdi ise SpaceX, ikinci fırlatma denemesini gerçekleştirdi ve Starship tekrardan havalandı.

Dünyanın en güçlü roketi Starship tekrar havalandı

SpaceX'in ikinci Starship ve Super Heavy güçlendirici test uçuşu bugün, 18 Kasım tarihinde, geçtiğimiz dakikalarda firmanın Boca Chica, Teksas yakınlarındaki Starbase tesisinden havalandı. Starship, TSİ 16:03'de havalandı.

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Fırlatmadan birkaç dakika sonra planlandığı gibi Super Heavy kademesi, Starship'ten ayrıldı. Havada bir takla attıktan sonra hedef bölgeye inişe geçti ancak beklendiği gibi bu kısım havada patladı. Starship, 24.000 km/s hıza ulaştı ve 148 kilometre yükseklikte yoluna devam etti. Roketinin ikinci kısmı olan Starship ile iletişimin kesildiği açıklandı. Detaylı bir açıklam muhtemelen daha sonra yapılacak.

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Starship, uzay için çok önemli

Starship, SpaceX'in insanları ve kargoları Ay'a, Mars'a ve ötesine götürmek için geliştirdiği yeni nesil derin uzay ulaşım sistemi olarak nitelendiriliyor. Araç, her ikisi de tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmış iki unsurdan oluşuyor: Super Heavy ilk kademesi ve Starship olarak bilinen 50 metrelik üst kademe uzay aracı. Bu ikili birlikte bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay aracını oluşturuyor. Starship tamamen istiflendiğinde yaklaşık 122 metre boyunda oluyor.

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NASA, 2025 yılında Artemis 3 astronotlarını Ay'a indirmek için Starship’i kullanacak. Ama önce SpaceX'in Starship'in yörünge uçuşuna hazır olduğunu kanıtlaması gerekiyor ki bu test de burada devreye giriyor. Super Heavy'nin kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Meksika Körfezi'ne, suya iniş yapması planlanıyordu. Starship üst kademesi ise gezegenimizin etrafında kısmi bir tur atarakyörünge hızına ulaştı. Bu kısmın fırlatmadan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarına "heyecanlı bir iniş" yapması planlanıyordu.

İlk deneme başarısız olmuştu

Tam Boyutta Gör SpaceX, ilk Starship'ini 20 Nisan'da fırlatmış, ancak roket aşamalarının planlandığı gibi ayrılamaması üzerine kasıtlı olarak patlatılmıştı. Super Heavy'nin ilk kademesinin 33 motoru fırlatma yuvasının altında büyük bir krater açmış ve SpaceX bu krateri onarmak ve iyileştirmek için aylar harcamıştı.

SpaceX o zamandan beri bu fırlatmada bu tür bir hasarı önlemek için fırlatma rampasının altına bir su soğutma sistemi kurdu. Bu sistem saniyeler içerisinde on binlerce ton suyu devreye sokarak hasarın önüne geçiyor. Şirket ayrıca bu fırlatma için Starship'in üst kademesinin Super Heavy'den ayrılmadan önce motorlarını ateşlemeye başladığı bir kademe ayırma tekniğine geçti.

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