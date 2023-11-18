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    Anlık Bildirim

    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı!

    SpaceX tarafından tasarlanan Starship, dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü uzay aracı konumunda. Çok kısa bir süre önce SpaceX, Starship’in ikinci fırlatılışını başarıyla gerçekleştirdi.
    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı! Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Starship megaroketinin ilk fırlatma denemesinin üzerinden yaklaşık yedi ay geçti. Nisan ayında yapılan test fırlatılışında Starship, başarılı bir şekilde fırlatma rampasından havalanmış olsa da teknik bir sorun nedeniyle havada imha edilmiş ve görev kısmen başarısız olmuştu. Şimdi ise SpaceX, ikinci fırlatma denemesini gerçekleştirdi ve Starship tekrardan havalandı.

    Dünyanın en güçlü roketi Starship tekrar havalandı

    SpaceX'in ikinci Starship ve Super Heavy güçlendirici test uçuşu bugün, 18 Kasım tarihinde, geçtiğimiz dakikalarda firmanın Boca Chica, Teksas yakınlarındaki Starbase tesisinden havalandı. Starship, TSİ 16:03'de havalandı.

    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı! Tam Boyutta Gör

    Fırlatmadan birkaç dakika sonra planlandığı gibi Super Heavy kademesi, Starship'ten ayrıldı. Havada bir takla attıktan sonra hedef bölgeye inişe geçti ancak beklendiği gibi bu kısım havada patladı. Starship, 24.000 km/s hıza ulaştı ve 148 kilometre yükseklikte yoluna devam etti. Roketinin ikinci kısmı olan Starship ile iletişimin kesildiği açıklandı. Detaylı bir açıklam muhtemelen daha sonra yapılacak.

    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı! Tam Boyutta Gör

    Starship, uzay için çok önemli

    Starship, SpaceX'in insanları ve kargoları Ay'a, Mars'a ve ötesine götürmek için geliştirdiği yeni nesil derin uzay ulaşım sistemi olarak nitelendiriliyor. Araç, her ikisi de tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmış iki unsurdan oluşuyor: Super Heavy ilk kademesi ve Starship olarak bilinen 50 metrelik üst kademe uzay aracı. Bu ikili birlikte bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay aracını oluşturuyor. Starship tamamen istiflendiğinde yaklaşık 122 metre boyunda oluyor.

    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı! Tam Boyutta Gör

    NASA, 2025 yılında Artemis 3 astronotlarını Ay'a indirmek için Starship’i kullanacak. Ama önce SpaceX'in Starship'in yörünge uçuşuna hazır olduğunu kanıtlaması gerekiyor ki bu test de burada devreye giriyor. Super Heavy'nin kalkıştan yaklaşık yedi dakika sonra Meksika Körfezi'ne, suya iniş yapması planlanıyordu. Starship üst kademesi ise gezegenimizin etrafında kısmi bir tur atarakyörünge hızına ulaştı. Bu kısmın fırlatmadan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarına "heyecanlı bir iniş" yapması planlanıyordu.

    İlk deneme başarısız olmuştu

    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship fırlatıldı! Tam Boyutta Gör
    SpaceX, ilk Starship'ini 20 Nisan'da fırlatmış, ancak roket aşamalarının planlandığı gibi ayrılamaması üzerine kasıtlı olarak patlatılmıştı. Super Heavy'nin ilk kademesinin 33 motoru fırlatma yuvasının altında büyük bir krater açmış ve SpaceX bu krateri onarmak ve iyileştirmek için aylar harcamıştı.

    SpaceX o zamandan beri bu fırlatmada bu tür bir hasarı önlemek için fırlatma rampasının altına bir su soğutma sistemi kurdu. Bu sistem saniyeler içerisinde on binlerce ton suyu devreye sokarak hasarın önüne geçiyor. Şirket ayrıca bu fırlatma için Starship'in üst kademesinin Super Heavy'den ayrılmadan önce motorlarını ateşlemeye başladığı bir kademe ayırma tekniğine geçti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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