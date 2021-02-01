Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor

    PS4'ün en iyi oyunlarından olan God of War'a PS5 güncellemesi geliyor. Yarın yayınlanacağı açıklanan güncellemeyle birlikte oyun artık çok daha yüksek çözünürlükte ve 60 FPS'te çalışacak.
    01 Şubat 2021, 23:49 (Güncellendi, 02 Şubat, 00:00)
    5,4b
    1
    5
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Santa Monica Stüdyoları bugün God of War hayranlarına çok güzel bir haber verdi. Resmi bir açıklama yayınlayan stüdyo, God of War (2018) oyunun yarın (2 Şubat) bir PlayStation 5 güncellemesi alacağını duyurdu. Güncelleme tüm PS5-God of War sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar God of War 2 mi geliyor? Santa Monica yarın PS5 etkinliğinde yer alacak

    Yarınki güncellemeyle birlikte God of War artık PlayStation 5'te 4K Checkerboard çözünürlükte ve 60 FPS'te çalışacak. Burada özellikle de sabit 60 FPS özelliği şu anda tüm God of War hayranlarını heyecanlandırmayı başarmış gibi görünüyor. Birçok hayran oyuna geri dönüp God of War'u bir de yüksek kare hızında deneyimleyemek istiyor.

    Çözünürlük tarafında ise gerçek 4K olmasa da PS4/PS4 Pro'ya oranla çok daha yüksek bir çözünürlük hedef alınıyor olacak. Checkerboard rendering tekniğinin de desteğiyle birlikte oyunun büyük 4K ekranlarda hiç olmadığı kadar keskin görünmesi bekleniyor.

    God of War oyunu şu anda PS5 ve PS Plus sahiplerine PS Plus Collection servisi kapsamında ücretsiz veriliyor. Yarınki güncelleme PS Plus Collection versiyonu için de dahil olacak. Yeni bir PS5 aldıysanız ve hala God of War'u oynamadıysanız şimdi tam zamanı diyebiliriz.



    https://sms.playstation.com/stories/enhanced-performance-experience-playstation-5-god-of-war-2018 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C Chillout 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Darısı last of us ın başına
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    vamp (b .) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana yakın tarihte piyasaya çıkacak bomba gibi bir ps5 oyunu yazar mısınız? Bunların haber niteliği yokta o yüzden. Çoktandır takip etmiyorum oyun piyasasını. Sanırım ortada oyun yok. Sebebini ben biliyorum onu sonra yazacağım. Bana yakın tarihte çıkacak olan duyurusu yapılmış bomba gibi bir oyun lazım. Bence yok. Varsa alıntılayıp ismini yazar mısınız. Bakıp değerlendireceğim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A ak_n (akın çetin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dual sense desteği de olur herelde
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bloodborne nerde kaldı ps4 25-30fps yerlerde oyun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bloodborne a da gelirse mükemmel olur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Chillout 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Darısı last of us ın başına
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! 2 hf. Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama 2 hf. PS Plus Şubat 2021 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Sağlık Bakanlığı hastanelere "mutasyon tespit kiti" yolladı 2 hf. Elon Musk’ın Neuralink projesi bu yıl insan deneylerine başlayabilir 2 hf. Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor 2 hf. 2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar 2 hf. Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı 2 hf. Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı 2 hf. Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor 2 hf. GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı 2 hf. Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime 2 hf. Osteoartrit tedavisinde kullanılabilecek enjeksiyon geliştirildi 2 hf. Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu zaman yolculuğu temalı filmden görseller paylaşıldı 2 hf. Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere 2 hf. Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı 2 hf. Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 2 hf. Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak 2 hf. Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor Sonraki Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor 2 hf. Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması 2 hf. MediaTek ilk kez Apple saflarında 2 hf. 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus) 2 hf. Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi 2 hf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu 2 hf. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi 2 hf. Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi! 2 hf. Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası 2 hf. LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo 2 hf. 3000 TL altı telefon önerileri! (2021) 2 hf. Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor 2 hf. AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir 2 hf. Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı! 2 hf. Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı 2 hf. 2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı 2 hf. MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor 2 hf. Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız