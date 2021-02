God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor

Tam Boyutta Gör

Santa Monica Stüdyoları bugün God of War hayranlarına çok güzel bir haber verdi. Resmi bir açıklama yayınlayan stüdyo, God of War (2018) oyunun yarın (2 Şubat) bir PlayStation 5 güncellemesi alacağını duyurdu. Güncelleme tüm PS5-God of War sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Yarınki güncellemeyle birlikte God of War artık PlayStation 5'te 4K Checkerboard çözünürlükte ve 60 FPS'te çalışacak. Burada özellikle de sabit 60 FPS özelliği şu anda tüm God of War hayranlarını heyecanlandırmayı başarmış gibi görünüyor. Birçok hayran oyuna geri dönüp God of War'u bir de yüksek kare hızında deneyimleyemek istiyor.

Çözünürlük tarafında ise gerçek 4K olmasa da PS4/PS4 Pro'ya oranla çok daha yüksek bir çözünürlük hedef alınıyor olacak. Checkerboard rendering tekniğinin de desteğiyle birlikte oyunun büyük 4K ekranlarda hiç olmadığı kadar keskin görünmesi bekleniyor.

God of War oyunu şu anda PS5 ve PS Plus sahiplerine PS Plus Collection servisi kapsamında ücretsiz veriliyor. Yarınki güncelleme PS Plus Collection versiyonu için de dahil olacak. Yeni bir PS5 aldıysanız ve hala God of War'u oynamadıysanız şimdi tam zamanı diyebiliriz.

https://sms.playstation.com/stories/enhanced-performance-experience-playstation-5-god-of-war-2018

