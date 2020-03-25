Safari artık üçüncü parti çerezleri varsayılan olarak engelliyor

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Apple’ın son yazılım güncellemeleri fırtınası içerisinde iOS, iPadOS ve macOS için Safari’ye kritik bir destek geldi. İnternet üzerindeki kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım olan üçüncü parti çerezlerin engellenmesi, artık tarayıcıda varsayılan olarak açık.

Şimdiye kadar sadece Tor Browser üzerinde olan bu özellik, ilk defa yaygın kullanımlı bir tarayıcıda göründü.

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Agresif reklamcılar ve saldırganları engellemek, işleriniz zorlaştırmak için alınan güzel önlemlerden birisi olan üçüncü parti çerezlerin engellenmesi, web sitelerinin kullanıcıların parmak izini çıkartıp diğer platformlarda kullanmasının önüne geçecek.

Güncellenen Safari ayrıca sitelerin scriptleri için depolama süresini de bir haftayla limitlendiriyor. Safari ek olarak artık izleme önleyiciden aktarmalarını geciktirerek kurtulmaya çalışan sitelere yönelik önlemler de içeriyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme"

Apple, bu hamlede tek başına olmayacak. Google tarafından açıklanana göre Chrome da 2022 yılında tam olarak bu hâle gelecek. WebKit (Safari web motoru) ekibinin açıklamasına göre ise Apple çalışanları, World Wide Web Consortium içerisinde diğer tarayıcı geliştiricilerine destek sağlayacak.

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