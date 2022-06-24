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    Solana akıllı telefonu ile tanışın

    Solana ağında web3 mobil projelere kapı aralayacak ve daha güvenli varlık aktarımlarını kullanıcısına sunabilecek bir akıllı telefon geliştirildi. Saga özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Solana
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    Kripto para teknolojileri artık mobil cihaz tarafına da el atıyor. Piyasanın büyük düşüşten kurtulmaya çalıştığı bir dönemde Solana blok zinciri ağı Android tabanlı bir akıllı telefon için düğmeye bastı.

    Saga akıllı telefonu neler sunuyor?

    Aslında bugün akıllı telefonlarımızda pek çok kripto para uygulaması mevcut. Başta borsalar olmak üzere cüzdanlar, oyunlar, uygulamalar mobil cihazlarımızda yer edindi. Solana ise daha gelişmiş bir konsept planlıyor.

    Saga akıllı telefonu Solana Mobile Stack ile entegre çalışıyor ve Web3 uygulamaları ile uyum içerisinde çalışıyor. Seed Vault aktarımları onaylayabileceğiniz bir anahtar deposu olurken, Saga Pass da NFT koleksiyonlarınız ile Stack içerisinde oylamalara katılmanızı sağlıyor.

    İşlemlerin saatlerini de tutan Proof of History (POH) sayesinde blok zincirine fazla yük binmiyor ve belirli noktalar bu tarihi inceleyebiliyor. Saga akıllı telefonu özellikle Ethereum ağına karşı önemli bir avantaj sağlamayı amaçlıyor.

    Donanım tarafında ise 6.67 inçlik OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama gibi özellikler yer alıyor. 1000$ fiyat etiketi belirlenen Saga gelecek yıl piyasada olacak.

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