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    İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi

    Nüfusunun 3'te 1'inden fazlasını aşılayan İsrail’de ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyokimya şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı olan 163 bin kişiden yalnızca 31’inde koronavirüs tespit edildi.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi
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    Nüfusunun üçte birinden fazlasını aşılayan İsrail’de Amerikalı ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı olan 163.000 kişiden yalnızca 31’inde koronavirüs tespit edildi. The Guardian gazetesinin açıklamlarına göre Maccabi adında yerel bir İsrailli sağlık kuruluşu bu verilerin, aşılanmamış insanlardan oluşan bir kontrol grubundaki yaklaşık 6 bin 450 vakayla karşılaştırılmasıyla elde edildiğini açıkladı.

    %92 oranında etkili

    İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi
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    Aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan insanlardan hiçbirinin hospitalize edilmediği ( hastaneye yatırılmadığı ) belirtilmekle birlikte yetkililer aşının etkinliğinin, Pfizer’in ortaya sunduğu yüzde 95’e yakın bir oran olarak yüzde 92 olarak tespit ettiklerini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!""

    İsrail'de bu hafta aşı ’35 yaşın üzerindeki herkes için uygulanmaya açık’ hale getirildi. 16-18 yaş arası öğrenciler de, sınava girebilmesi için aşılamaya dahil edildi. Maccabi yetkilisi Dr. Anat Ekka Zohar, yeni verilerin ‘çok, çok iyi bir haber olduğunu’ söyledi. Zohar, “Dünyada bu kadar çok sayıda aşılanması bitmiş hastayı inceleyen ilk çalışma bu” açıklamalarını kullandı.



    Kaynakça https://www.timesofisrael.com/vaccine-found-92-effective-in-israel-in-first-controlled-result-outside-trials/ https://www.bundlehaber.com/detay/342a7fe9-a596-40ed-8e30-5f1eb27f1ed9?l=1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    45 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Galiba pfizer dışında aşı mevcut değil şuan. Üst üste farklı coğrafyalardam %90 üzeri açıklamalar geliyor. Sanırım pfizer gelene kadar kekik çayı, dut pekmezi ve çöreotu üçlüsüyle devam.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir aşı koronavirüs e karşı etkili olduğunu düşünmüyorum. Kimse seneye normale döner diye sevinmesin. Çünkü öyle bir şey olmayacak.
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    P palamutix 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    zuhahhahahhahahaaaaaaa
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    hollowman_ (N. b.) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ya malesef bu türde haberler önümüzdeki günlerde bolca düşecek. Hala şu anlaşılmadı malesef. Aşı olanlara koronavirus bulaşmayacak diye birşey yok. Pozitif'e dönebilirsiniz, önemli olan sizi ağır hasta etmeyecek ve öldürmeyecek olması. Aşı olanlarda hafif hastalık şeklinde geçirenler de olacak, pozitife dönüp herhangi bir belirti göstermeyen de olacak.
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    P palamutix 5 dk. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    bunu kim diyor profesor seytan tarikatina uye turabii mi??/
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