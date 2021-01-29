İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi

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Nüfusunun üçte birinden fazlasını aşılayan İsrail’de Amerikalı ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı olan 163.000 kişiden yalnızca 31’inde koronavirüs tespit edildi. The Guardian gazetesinin açıklamlarına göre Maccabi adında yerel bir İsrailli sağlık kuruluşu bu verilerin, aşılanmamış insanlardan oluşan bir kontrol grubundaki yaklaşık 6 bin 450 vakayla karşılaştırılmasıyla elde edildiğini açıkladı.

%92 oranında etkili

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Aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan insanlardan hiçbirinin hospitalize edilmediği ( hastaneye yatırılmadığı ) belirtilmekle birlikte yetkililer aşının etkinliğinin, Pfizer’in ortaya sunduğu yüzde 95’e yakın bir oran olarak yüzde 92 olarak tespit ettiklerini açıkladı.

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İsrail'de bu hafta aşı ’35 yaşın üzerindeki herkes için uygulanmaya açık’ hale getirildi. 16-18 yaş arası öğrenciler de, sınava girebilmesi için aşılamaya dahil edildi. Maccabi yetkilisi Dr. Anat Ekka Zohar, yeni verilerin ‘çok, çok iyi bir haber olduğunu’ söyledi. Zohar, “Dünyada bu kadar çok sayıda aşılanması bitmiş hastayı inceleyen ilk çalışma bu” açıklamalarını kullandı.

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