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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı

    Sahibinden.com Oto360; ekspertiz, hasar kaydı sorgulama, sigorta ve kredi teklifi, araç değeri öğrenme gibi hizmetlerin bir arada sunulduğu pratik ve kullanıcı dostu bir platform olarak lanse edildi.
    1 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı
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    Sahibinden.com, kullanıcıların otomobil alım-satımında ihtiyaç duyduğu tüm servislere tek tıkla ulaşmasını sağlayan yeni platformu sahibinden.com Oto360’ı tanıttı.

    Kullanıcılar, sahibinden.com Oto360 üzerinde araç değerlemeden ekspertize, hasar sorgulamadan kredi tekliflerine, trafik sigortası ve kasko tekliflerinden araç alım-satım rehberine ve sıfır araçlarla ilgili bilgilere Oto360 platformu üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Pratik kullanımı ve sahibinden.com’un aşina olduğumuz arayüz tasarımıyla dikkat çeken platforma mobil uygulama, masaüstü ve mobil web sitesi üzerinden kolayca erişilebiliyor.

    Sahibinden.com Oto360 platformunu kullanarak otomobil almak veya satmak isteyenlerin sahibinden.com ana sayfasında yer alan Oto360 sekmesine tıklaması veya mobil uygulama ve mobil sitedeki 360 Servisler menüsünü kullanması yeterli oluyor. Otomobil alım/satımına başlamadan önce kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulmak isteyen kullanıcılar, sahibinden.com Oto360 dahilindeki Araç Alım/Satım Rehberi’nden bu süreçte dikkat edilmesi gereken tüm bilgilere ulaşabiliyor.

    Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı
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    Araç Değerleme servisi ile aracın tahmini piyasa değeri öğrenilebiliyor

    İkinci el araç alım/satımında en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri olan Hasar Sorgulama servisine de yine sahibinden.com Oto360 üzerinden plaka numarası girilerek hızlıca ulaşılabiliyor. Arkasında kapsamlı bir Ar-Ge çalışması ve yapay zeka desteği bulunduğu söylenen Araç Değerleme servisinde de kullanıcı, almak veya satmak istediği aracın özelliklerini girerek tahmini piyasa değerini öğrenebiliyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, aracın boyalı veya hasarlı olması gibi fiyata etki eden durumların bu serviste hesaba katılmamış olması.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı"

    Kullanıcılar, sahibinden.com Oto360 platformundaki Oto Ekspertiz servisi aracılığı ile şirketin iş ortakları tarafından sunulan kapsamlı ekspertiz paketlerini satın alabiliyor. 56 ilde toplam 153 noktada hizmet veren iş ortakları arasında şimdilik EFT, Pilot Garage ve Ümran Oto Ekspertiz bulunuyor. Söz konusu ekspertiz paket fiyatlarının sahibinden.com tarafından değil de bu iş ortakları tarafından belirlendiğini de belirtelim.

    Trafik Sigortası ve Kasko tekliflerinin listelenip online olarak satın alınabildiği, ihtiyaç veya taşıt kredisi oranlarının tek bir sayfada karşılaştırılarak kredi başvurusunun kolaylıkla yapılabildiği, Sıfır Araç Dünyası servisinde araçların marka-model, bütçe ve kasa tipine göre detaylı olarak karşılaştırılabildiği sahibinden.com Oto360’a ilerleyen zamanlarda İadeli Kaparo gibi yeni hizmetlerin ekleneceği de verilen bilgiler arasında.



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    Led Zeppelin 1 gün en beğenilen
    Sahibinden önce seçeneklerde hasarsız ama açıklamalarda ağır hasar kayıtlı ilanlara çözüm üretsin...
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Akhenatonnn 1 gün
    adamlar 8 yaş 100 bindeki arabaya sıfır kokusu içinde stepne kullanılmadı yazıyor hala, önce onları engellesinler
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    yorumculuklar 23 sa.
    Tekel olmanın kaymağını yemekten siteye yatırım yapamaz hale gelmişler, ilginçtir bizim ülkede insanlar alışkanlıklardan o kadar zor vazgeçiyor ki, böyle bir site günümüzde hala ayakta kalıp en çok tercih edilen olabiliyor. Millet ekspertiz işini çoktan çözdü, bu siteye giriyorum ilanlar ağır hasar kayıtlı araçlarla dolu, filtresi yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    parker48 21 sa. yorumculuklar
    Tekel değil ama, araba com ya da arabam com gibi alternatifleri var ama vatandaş oraya girip bakmaya bile tenezzül etmiyor. 15 yıl vardır benim bildiğim geçmişi az buz değil.
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    websosyal 1 gün
    alternatif sitelere gereken değer verilmediğinden olsa gerek, sarı site dediğim dedik çaldığım düdük diyor...



    önce dediğiniz gibi çer çöp ilanlara bir çözüm üretmeliler... ilan fiyat politikalarına vs. hiç değinmiyorum bile...



    biz birçok alanda böyleyiz,



    birşeyi ya vezir yaparız, ya rezil... ortası yoktur...
    Yanıtla +1
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    Portraitclub 1 gün
    Hayatımda izlediğim en yaratıcı ve en komik reklam. İzlerken gülme krizine girdim.
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    Akhenatonnn 1 gün
    adamlar 8 yaş 100 bindeki arabaya sıfır kokusu içinde stepne kullanılmadı yazıyor hala, önce onları engellesinler
    Yanıtla +8
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    Led Zeppelin 1 gün en beğenilen
    Sahibinden önce seçeneklerde hasarsız ama açıklamalarda ağır hasar kayıtlı ilanlara çözüm üretsin...
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Execuvite 1 gün Led Zeppelin
    Nasıl ureticekler söylesene millet sahtekar ise site napsin ? Biri yazicak hasarsız expertizde cikicak ağır hasarlı buna ne yapabilir sahibinden ?
    Yanıtla +1
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